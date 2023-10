Al termine di inseguimento rocambolesco

A bordo di una Lancia Y rubata lo scorso 16 ottobre, due giovani stavano rubando una Fiat 500 a Palermo nel parcheggio del centro commerciale Lidl nei pressi di viale Regione Siciliana all’altezza di via Perpignano. Una volante di polizia nel corso di un controllo ha notato i due scendere dalla Lancia Y e dirigersi verso la Fiat 500 cercando di forzare la portiera.

A questo punto gli agenti di polizia si sono avvicinati e hanno cercato di fermare i due ladri. Ma questi sono saliti sulla vettura e a tutto gas hanno imboccato la via Perpignano.

Una folle corsa che non si è fermata anche quando sono finiti contro un’Alfa Romeo con a bordo marito, moglie e bimbo. Dopo l’incidente hanno ripreso a correre per tentare di fuggire. Solo arrivati nella zona di via Belvedere, dove la strada restringe, i ladri hanno lasciato l’auto e hanno cercato di fuggire a piedi. Ma gli agenti delle volanti sono riusciti a bloccarli. I due sono stati arrestati. E’ stato constatato che la Fiat 500 lasciata nel parcheggio aveva evidenti segni di effrazione. La Lancia Y e la Fiat 500 sono stati restituiti ai legittimi proprietari.

Cercano di rubare auto in pieno giorno, arrestato 14enne

Ad agosto gli agenti della polizia di Stato arrestarono un ragazzo di 14 anni che cercò di rubare un’auto in pieno giorno nel centro di Palermo. Il ragazzo insieme ad un complice arrivati a bordo di uno scooter elettrico ha preso di mira Fiat 500 parcheggiata in via Roma ad angolo con via Bologna. Quando ha visto gli agenti ha cercato di fuggire a piedi. E’ stato preso e bloccato. Il complice è riuscito a fuggire. Il minore è stato portato dagli agenti del commissariato Oreto Stazione nel centro di prima accoglienza del Malaspina in attesa dell’udienza di convalida.

A maggio inseguimento in viale Regione, intercettata auto rubata

Gli agenti di polizia hanno arrestato un uomo dopo un rocambolesco inseguimento a Palermo in viale Regione Siciliana. Diverse volanti e auto degli agenti della squadra mobile hanno bloccato una Jeep Renegade, rubata il giorno prima, con a bordo due uomini che pare avessero commesso alcuni furti fuori città. Non appena la vettura è stata bloccata i due sono scesi e si sono dati alla fuga. Uno è riuscito a scappare mentre l’altro è stato bloccato.

L’uomo fermato è stato portato alla squadra mobile per accertamenti. Le accuse per lui sono di resistenza a pubblico ufficiale, ma è stato anche denunciato per possesso di arnesi da scasso e ricettazione visto che della Jeep era stato denunciato il furto giorni prima. Sono in corso le indagini per risalire all’identità del fuggitivo e per chiarire se lui e l’uomo finito in manette avessero compiuto qualche reato.