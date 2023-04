I fatti commessi nel 2012 nel Trapanese

Condanna definitiva per un 50enne di Trapani per rapina, ricettazione e lesioni. A conclusione di un processo durato diversi anni, è arrivata la sentenza.

Le accuse

I carabinieri della stazione di Favignana hanno arrestato l’uomo con le accuse di rapina, ricettazione e lesioni personali. La misura cautelare in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della corte di appello di Palermo. Il 50enne condannato in via definitiva alla pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione per fatti commessi ad Erice, nel Trapanese, tra il 20 ed il 21 settembre del 2012.

Un arresto in passato

Il Trapanese non è la prima volta che finisce nei guai. Ha infatti un precedente. Nel 2016 arrestato per un tentato furto in una ex sala ricevimenti Villa Tina. Per lui si sono aperte le porte del carcere “Pietro Cerulli” di Trapani.+

Altro arresto nei giorni scorsi

Nei giorni scorsi sempre i carabinieri della stazione di Favignana hanno arrestato un pregiudicato di 35 anni residente nell’isola. L’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Trapani. L’uomo è ritenuto l’autore di una violenta rapina in una villa, insieme ad altri due complici, ai danni di un’anziana donna. L’uomo, in seguito alla condanna del tribunale, deve scontare una pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione. Il suo raid criminale destò grande clamore e paura in quanto turbò la solitamente tranquilla isola.

La ricostruzione

Quella notte tre individui si introdussero a volto coperto in casa dell’anziana. Dopo aver immobilizzato e minacciato la vittima, si impossessavano della somma contante di 5 mila euro. Non solo: il bottino comprendeva anche monili in oro ed altro ancora. I tre fecero perdere le loro tracce in pochi attimi. Ne scaturì un’attenta indagine dei carabinieri della compagnia di Trapani. Si avvalsero del prezioso supporto dei colleghi dei Ris. Furono analizzate e comparate le tracce di Dna rinvenute sul luogo del delitto. A conclusione di queste verifiche i carabinieri riuscirono a risalire ai tre autori e ad arrestarli. Il 35enne è stato rinchiuso nel carcere di Favignana.

