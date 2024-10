E' scomparso prematuramente a causa di una malattia

Lo spirito allegro e la sua disponibilità sono due delle caratteristiche che in tanti ricordano di Giuseppe D’Arrigo. E’ scomparso prematuramente un giovane di Borgetto, un male incurabile se l’è portato via lasciando la comunità incredula. Giuseppe lascia una moglie e due figli. Era descritto da molti come una persona dal “Cuore d’oro”, era riconosciuto per il suo sorriso contagioso e la sua attitudine positiva.

Il cordoglio sui social

In questo momento di grande dolore, Borgetto si unisce nel ricordo di Giuseppe D’Arrigo, un giovane uomo che ha saputo lasciare un segno nei cuori di chi l’ha conosciuto. “Borgetto piange oggi la scomparsa di Giuseppe D’Arrigo.Un male incurabile l’ha portato via e la comunità locale è attonita per la perdita di un giovane dal cuore d’oro, sempre allegro e disponibile. Ci uniamo al lutto delle famiglie D’Arrigo e Turdo, vi siamo vicini in questo momento di grande dolore. Il sindaco Roberto Davì, l’Amministrazione e i consiglieri comunali” – ha scritto Roberto Davì, sindaco di Borgetto -.

Poi ancora: “E chi se li scorda quei momenti felici in Corso Roma… più comitive, amici diversi ma il punto era sempre quello, tra l’angolo di via Pietro Nenni e il marciapiede di fronte. Intere serate trascorse n’ta chiazza tra risate e grandi chiacchierate: gli anni d’oro della nostra generazione!Eri sempre pronto a far festa, allegro, simpatico, divertente e così sei rimasto… tutte le volte che ti incontravo, offrivi sempre un motivo per ridere. Ciao Giuseppe, continua a sorridere anche da lassù Giuseppe D’Arrigo. Adriana, ti voglio bene” – ha scritto un’amica sui social -.

