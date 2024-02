Manifestazione in programma domani pomeriggio

Da qui non si passa. Questo devono aver pensato alcuni residenti di piazza della Pace, all’interno del quartiere di Borgo Vecchio. Alcuni cittadini della zona hanno infatti deciso di bloccare l’accesso ai mezzi su via Archimede. Ciò per protestare a causa della continua presenza di acqua di fogna sulla sede stradale. Elemento che comporta l’instaurarsi di un tanfo nauseabondo che pervade l’intera zona. Tutto questo al netto delle evidenti ricadute igienico-sanitarie dettate dalla presenza di simili liquidi a cielo aperto. Da anni infatti, i cittadini dell’ottava circoscrizione di Palermo sono assediati da evidenti problemi, aggravati dalla risalita di acqua di falda dal sottosuolo.

La protesta dei residenti di Borgo Vecchio

Liquidi che i residenti hanno drenato negli anni servendosi di una apposita pompa idrovora installata nei sotterranei del palazzo di piazza della Pace 4. Ciò, almeno, in attesa di interventi più organici da parte del Comune. Lavori che, purtroppo, ad oggi non sono mai stati eseguiti. Così, gli abitanti del plesso popolare fanno di necessità virtù attraverso la pompa idrovora, la quale però non scarica direttamente nelle condutture, bensì in un fognolo attiguo al palazzo. Ma la mancata manutenzione, unita all’inciviltà di alcuni palermitani che abbandonano di tutto in zona, provocano l’otturazione periodica dell’impianto, causando i disagi ben noti a tutti. Così, questa volta, i residenti hanno deciso di dire basta.

La protesta ha avuto inizio intorno alle 19. Servendosi di alcuni cassonetti e sacchetti di spazzatura abbandonati in zona, gli abitanti della zona hanno in pratica impedito l’accesso alle auto e ai mezzi pesanti. “Non è possibile andare avanti così”, commenta un cittadino presente in zona. Una volta arrivati sul posto, i mezzi sono costretti a fare retromarcia e a proseguire sui via Francesco Crispi. Quella di questa sera non sarà l’ultima manifestazione in tal senso. Per domani, è stata annunciata una mobilitazione fissata per le ore 16, al fine di riaccendere i riflettori che va avanti da oltre sei anni senza soluzione di continuità.

L’ennesima segnalazione dell’ottava Circoscrizione

Una situazione più volte denunciata dai residenti e dai consiglieri di quartiere. E proprio questa mattina, il presidente dell’ottava circoscrizione Marcello Longo era tornato a sollecitare un intervento di bonifica in vista degli eventi di Carnevale dedicati ai bambini. “Su segnalazione dei residenti e dopo personale sopralluogo – scrive Longo agli uffici – poichè attualmente nel sito in oggetto vi è una situazione intollerabile dal punto di vista igienico-sanitario ed evidenziando che nel medesimo sito venerdì 9 febbraio si svolgerà una manifestazione di Carnevale per i bambini del quartiere, si chiede con massima urgenza di porre in essere un immediato intervento che elimini le cause della situazione indecorosa lamentata in questa sede“. Appello, per il momento, rimasto inascoltato.