Soliti problemi nell'area dell'ottava circoscrizione

Rifiuti sul marciapiede ed acqua di fogna in strada. Non è stato di certo un bel Natale per i residenti di piazza della Pace e via Archimede, nel quartiere di Borgo Vecchio di Palermo. Da anni, almeno sei, la zona vive un problema relativo al sistema di smaltimento delle acque reflue, a cui si aggiunge la risalita di acqua di falda dal sottosuolo. Interventi che, purtroppo, non sono stati risolti nemmeno dopo il completamento degli interventi sul collettore fognario. Liquidi che, soprattutto in presenza di piogge, finiscono per allagare i sottoscala dei palazzi vicini.

Acqua di fogna in strada a Borgo Vecchio, un problema mai risolto

Fatto per il quale i residenti sono stati costretti ad attrezzarsi con delle pompe d’emergenza al fine di drenare l’acqua. Ma, nel caso di un vecchio palazzo presente in piazza della Pace, il tubo non è collegato al sistema fognario, tanto da riversare i propri liquidi in un fognolo presente in via Archimede. Pozzetto che, a causa della presenza di rifiuti, finisce per otturarsi e, di conseguenza, riversa le acque reflue sulla sede stradale. Liquidi che inevitabilmente vengono colpiti dai mezzi in transito che, inoltre, trascinano il contenuto della pozza per tutte le strade del quartiere.

“E’ uno schifo, è una vera vergogna“, tuona un residente immortalando in una foto lo stato della zona. Acqua di fogna sulla strada e rifiuti ammassati sul marciapiede. Tutto di fronte al centro comunale di raccolta della Rap e a poche decine di metri da due scuole (Giacomo Serpotta e Federico II). In pratica, i ragazzi del quartiere solitamente giocano e fanno lezione a pochi metri dalla pozza fetida. Una sconfitta per il quartiere e per quell’idea di decoro urbano che ogni buon comune dovrebbe portare avanti.

“Pretendiamo di avere risposte”

E sul punto si è registrata, qualche giorno fa, la dura presa di posizione di chi vive quella realtà ogni giorno, ovvero del Centro Sociale Anomalia. “Se sono bastate scarse piogge a creare questa situazione di degrado e nocività per la salute che cosa succederà allora durante la stagione invernale? Noi pretendiamo di avere risposte immediate e un intervento in grado di mettere in sicurezza la piazza e gli scantinati dei palazzi circostanti per risolvere una volta per tutte questa condizione invivibile. Tutto ciò è ancora più paradossale se pensiamo che la Rap neanche si degna di raccogliere i cumuli di rifiuti stipati di fronte il loro centro di raccolta in Piazza della Pace. Luogo in cui ogni mattina si radunano i camion preposti a questa attività. Forse il comune e la circoscrizione pensano che i cittadini del Borgo siano abitanti di serie B ma noi sappiamo benissimo che non è così e pretendiamo di essere ascoltati e di vedere rispettati i nostri diritti perché meritiamo molto di più di questo”. Al di là delle parole, per Borgo Vecchio è stato un Natale triste. E a ricordarlo non ci sono stati pacchi doni, ma soltanto la puzza.