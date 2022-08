Residenti costretti a muoversi al chiaro di luna

Notte a lume di candela per i residenti di Borgovecchio, a Palermo. L’episodio è avvenuto ieri sera. Buona parte del quartiere cuore dell’ottava Circoscrizione è rimasto al buio fino alle prime luci dell’alba. Ciò a causa del mancato funzionamento del sistema d’illuminazione della zona. Un ko tecnico probabilmente figlio delle piogge abbattutesi negli ultimi giorni sul capoluogo siciliano.

Borgovecchio al buio, le strade coinvolte

Muoversi nell’ombra era davvero difficile. A fare da luce soltanto i sistemi d’illuminazione delle abitazioni private. Una situazione che ha fatto contenti solo gli amanti dell’astronomia, che ci sono potuti godere un’affascinante chiaro di luna. Per il resto, sono tanti ad essere rimasti scontenti. Una brutta sorpresa per i residenti, che si sono dovuti fare strada fino a casa sfruttando i fari delle macchine e le luci dei telefonini.

Ad essere coinvolti, principalmente, gli assi di via Ettore Ximenez e di via Empedocle. Disservizio che ha interessato inoltre tutte le strade limitrofe: da via Dalia a via Conte Ruggero passando per tutti i vicoli del quartiere. In tutte le strade sopracitate infatti, i lampioni e persino gli archi inseriti in occasione delle celebrazioni della festa di Sant’Annia, patrona del quartiere, sono rimasti al buio tutta la notte.