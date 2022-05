A risolvere la situazione un intervento straordinario di Rap

Angoli di strada pieni di spazzatura e rifiuti che invadono perfino la sede stradale. Questo è lo scenario che gli abitanti di Borgovecchio si sono trovati questa mattina davanti ai loro occhi. Fra le strade più colpite via Archimede, via Ettore Ximenes e via Dalia. Solo un intervento straordinario da parte degli operatori della Rap ha risolto la situazione, riportando ilo stato dei luoghi alla normalità.

Cumuli di rifiuti a Borgovecchio

Disagi segnalati fin dalle prime luci della mattina, quando i cittadini hanno notato le cataste di rifiuti presenti in tutto il quartiere. Fenomeno registrato da qualche giorno da residenti e proprietari di attività commerciali, che faticavano a smaltire i propri rifiuti. Caso limite quello all’incrocio fra via Archimede e via Ettore Ximenes, dove la spazzatura si è perfino riversata in strada, fra il disappunto di turisti ed abitanti della zona.

Sono tanti gli esponenti politici che, in questi giorni di campagna elettorale, stanno proponendo i loro piani per risolvere un’emergenza di spazi e personale che va avanti da anni. Fatto non facile. A dimostrarlo è proprio l’attuale quadro di degrado, che regna soprattutto nelle periferie della città. Da questo punto di vista, il quartiere di Borgovecchio vive il paradosso di vivere la condizione di periferia pur trovandosi a pochi metri dal centro città, dove scene simili certamente faticano a vedersi. Eppure, davvero ad un tiro di schioppo dal quartiere popolare dell’ottava circoscrizione, vi è la presenza di un centro di raccolta, quello di piazza della Pace. In attesa che la normalità lo sia per davvero, la Rap è stata costretta all’ennesimo intervento straordinario. L’ultimo di una fin troppo lunga serie.