Il giovanissimo è allenato dal maestro Salvo Cannata

Piccoli “Rocky” crescono. Il palermitano Salvatore Lo Piccolo si è laureato campione Italiano alla rassegna tricolore giovanile di pugilato nella categoria 50 chili alla Schoolboy che si sono disputati a Mondovì, vicino a Torino in Piemonte. L’evento organizzato dalla federazione pugilistica è riservato ai giovani talenti della noble art di età compresa tra i 13 ed i 15 anni.

Tredici anni, Lo Piccolo è allenato dal maestro Salvo Cannata da sette anni. Il suo tecnico si è subito accorto del talento che ha mostrato nonostante la sua giovanissima età. Talento accompagnato da spirito di sacrificio e dedizione, doti che in uno sport fatto di rinunce e dolori come è quello della boxe sono fondamentali al pari delle doti tecniche, atletiche o di potenza.

Un successo all’unanimità

Le sue prestazioni hanno impressionato gli addetti ai lavori non solo per la sua bravura ma anche per potenza e precisione dei suoi colpi. Salvatore Lo Piccolo ha superato in semifinale il campione uscente vincendo, poi, la finale all’unanimità.

L’Asd Cannata Boxe, la palestra di Palermo diretta dal maestro nonché ex campione Salvo Cannata che tramite adesso ai suoi insegnamenti che vuole trasmettere a nuove leve che si vogliono avvicinare a questo sport e chissà che nasceranno nei prossimi anni nuovi “Rocky palermitani”.

Dalle kermesse altri successi palermitani

Altri successi palermitani sono arrivati grazie a tre ragazzi dello Zen allenati da Salvatore Tranchina. Francesco Crucillà, 14 anni, ha vinto il campionato italiano della categoria 46 chili. In finale ha battuto Giuseppe Grillo per 5-0 ed in semifinale aveva superato Alessandro Cipriani.

Ma è festa grande anche per altri due ragazzi dello Zen allenati sempre da Salvatore Tranchina. Dal campionato che si è svolto in Piemonte arrivano anche un argento di Giovanni D’Alessandro, nei 60 chili, ed un bronzo per Carlo Moceo, negli 80 chili. Anche loro hanno 14 anni.

Quella dei giovanissimi Crucillà, D’Alessandro e Moceo è una storia che arriva dallo Zen. Loro, assieme a tanti altri giovanissimi, si allenano alla palestra della scuola elementare Giovanni Falcone concessa al maestro Salvatore Tranchina che allena gratuitamente questi ragazzi alla noble art.