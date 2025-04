Nonna Enza stava passeggiando con i suoi nipotini ma in pochi minuti, quella che doveva essere una giornata piena di gioia, si è trasformata in una tragedia. Un quartiere in ginocchio ha dato l’ultimo saluto alla 65enne avvolto nel dolore. In tanti ricordano quei momenti concitati: decine di passanti hanno tentato di prestare soccorso alla donna rimasta intrappolata sotto le ruote di una Fiat Seicento in via Portella della Ginestra, a Brancaccio. Con lei, in quel momento, c’erano i suoi due nipotini di 3 e 4 anni, ancora ricoverati all’ospedale dei Bambini. Fortunatamente entrambi risultano fuori pericolo. Il più piccolo, sottoposto ad una delicato intervento maxillo-facciale, è stato estubato e sta rispondendo positivamente alle cure.

L’ultimo saluto a Vincenza Lombardo

Nella chiesa del Santissimo Salvatore, in corso dei Mille, centinaia di persone fra amici, parenti, clienti del panificio D’Amico gestito dalla signora Vincenza Lombardo insieme al marito, hanno partecipato con commozione alla cerimonia funebre. Il parroco, durante l’omelia, ha cercato parole di conforto: “Anche quando il dolore ci travolge, ricordiamo che la luce di Dio è più forte. Siamo qui per abbracciarvi nel cuore”.

Al termine della funzione, il feretro ha attraversato il quartiere. Davanti al panificio e lungo le vie in cui la donna era conosciuta e amata, le saracinesche dei negozi sono rimaste abbassate a metà, in segno di rispetto.

In via Portella della Ginestra, là dove è avvenuta la tragedia, un lungo applauso ha accompagnato il passaggio della bara, seguito dal volo silenzioso di palloncini colorati con il nome di Enza scritto sopra, lasciati andare in cielo come un gesto d’amore e di saluto.

Il tragico incidente

L’incidente, avvenuto lo scorso 13 aprile, sarebbe avvenuto quando l’auto guidata da una giovane maestra d’asilo, neopatentata, avrebbe urtato un cordolo posto a protezione della linnea del tram. Nel tentativo di superarlo, la vettura avrebbe subito una sorta di rimbalzo che l’ha proiettata sul marciapiede proprio dove stava passeggiando la donna con i due nipotini.