L'uomo resiste ma gli danneggiano l'auto

Un gruppo di ragazzini hanno accerchiato un uomo che la scorsa si trovava davanti a un bancomat per prelevare in centro a Monreale. L’aggressione è avvenuta in piazza Inghilleri sede della filiale della banca Monte dei Paschi di Siena attorno alle due della scorsa notte.

Lo hanno minacciato e volevano i soldi. L’uomo ha resistito e non ha dato loro le banconote appena prelevate. Il branco lo ha inseguito e poi hanno danneggiato con calci e pugni la vettura.

La vittima della tentata rapina ha chiamato i carabinieri e presentato denuncia. Sono in corso le indagini anche grazie ai sistemi di videosorveglianza per risalire ai giovani autori dell’aggressione e del danneggiamento.