Brigida Alaimo è il nuovo vice sindaco di Palermo. E’ stata nominata oggi dal sindaco Roberto Lagalla. Succede a Giampiero Cannella, nominato sottosegretario alla Cultura.

Le prime parole della neo vice sindaco

“Ringrazio il sindaco Roberto Lagalla per la fiducia che ha voluto accordarmi con la nomina a vicesindaco della Città di Palermo. È un incarico che accolgo con orgoglio, senso delle istituzioni e grande responsabilità, consapevole dell’importanza del ruolo e delle sfide che attendono la nostra amministrazione. Un sentito ringraziamento va anche a Fratelli d’Italia, il partito nel quale mi riconosco e che ha sempre sostenuto con convinzione il mio impegno amministrativo” ha detto Alaimo.

“Questa nomina rappresenta anche il riconoscimento del lavoro svolto da Fratelli d’Italia all’interno della coalizione di centrodestra, che continua a contribuire con serietà, competenza e spirito di squadra al governo della città. In questi anni, con le deleghe al Bilancio e alle Società partecipate, ho affrontato questioni complesse con l’obiettivo di garantire solidità ai conti del Comune e rendere più efficienti i servizi ai cittadini”.

Già assessore al Bilancio

“Porterò lo stesso impegno nel ruolo di vicesindaco, lavorando in piena sintonia con l’amministrazione Lagalla e con la Giunta, mettendo sempre al centro il bene di Palermo. Il mio impegno sarà quello di rafforzare ulteriormente l’azione amministrativa, consolidare i risultati raggiunti e dare risposte concrete ai palermitani. Continueremo a lavorare con unità, responsabilità e determinazione per una Palermo sempre più moderna, efficiente e vicina alle esigenze delle famiglie, delle imprese e di tutti coloro che credono nel futuro della nostra città” ha concluso Brigida Alaimo.

Il sindaco

“Esprimo il mio apprezzamento per il lavoro svolto fino a oggi dall’assessore Alaimo nell’esercizio delle deleghe al Bilancio e alle Società partecipate, affrontando con competenza, rigore e senso delle istituzioni dossier particolarmente complessi e strategici per l’amministrazione comunale.

Sono certo che saprà interpretare il nuovo e importante incarico da vicesindaco con lo stesso equilibrio, la stessa dedizione e la stessa capacità di dialogo che hanno caratterizzato la sua attività amministrativa, prendendo il posto di Giampiero Cannella, oggi Sottosegretario alla cultura, che ringrazio ancora per il contributo e la lealtà dimostrati. A Brigida Alaimo rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro, nella convinzione che continuerà a offrire un contributo determinante al raggiungimento degli obiettivi dell’amministrazione e alla crescita di Palermo” ha detto il sindaco Roberto Lagalla