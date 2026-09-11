E’ morto per le inalazioni di monossido di carbonio il broker palermitano Davide Aiello, 47 anni, trovato morto lunedì mattina nel magazzino in via Cesare Brandi, allo Zen.

E’ quanto emerso dall’autopsia eseguita all’istituto di medicina legale del Policlinico.

Il corpo dell’uomo era bruciato e sarebbe stato legato all’altezza delle gambe. L’ipotesi del suicidio prende sempre più corpo anche se per dire la parola definitiva bisognerà attendere gli esami istologici.

L’uomo ha lasciato la compagna e quattro figli. Le indagini sono condotte dai carabinieri.