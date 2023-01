I residenti chiedono i controlli dell'aria da parte dell'Arpa

Brucia ancora il traghetto nel porto di Palermo, la nave Superba, dove sabato sera è divampato un incendio innescato probabilmente da uno dei mezzi che si trovavano nel garage. La novità rispetto alle scorse ore è quella che in alcune zone della nave la temperatura si è abbassata. Questo ha consentito ai vigili del fuoco di poter entrare. Per il 70% la nave è stata controllata.

Cabine in fiamme

All’interno del traghetto che brucia manca ancora la zona della prua dove, oltre ai mezzi, sono andati in fiamme alcune cabine. Qui le temperature sono ancora molto alte e i pompieri non riescono ad arrivare. Prosegue l’azione di raffreddamento dall’esterno con i rimorchiatori che con gli idranti che sparano acqua sulle paratie. Stremati i vigili del fuoco e i militari della capitaneria che da sabato sono in banchina per cercare di domare le fiamme. Un duro lavoro condotto senza risparmiarmi.

Fumo alto e paura in zona

Per i residenti nella zona del porto c’è inoltre la paura che il rogo e il fumo, che da giorni li ha costretti a chiudere le finestre, possa rappresentare un pericolo. Sono in tanti a chiedere i controlli dell’Arpa per verificare la qualità dell’aria.

Tornano alla memoria altri eventi

“Da sabato sera che nella zona c’è anche un intenso cattivo odore – dice un residente –. Siamo stati costretti a chiudere tutto. L’aria è stata irrespirabile. Ricordo che quando bruciò il traghetto Florio davanti le coste di Palermo dentro c’erano alcuni cavalli che morirono. L’odore intenso trasportato a riva dalle correnti restò per giorni e giorno ad aleggiare nella zona”.

Unità di crisi subito attivata

Come evidenziato dalla Grandi Navi Veloci, è stata immediatamente attivata l’Unità di Crisi per supportare le decisioni del comandante. Sin dal primo momento ha agito in coordinamento con le autorità competenti. L’Unità di Crisi è costantemente connessa tramite la centrale operativa attiva presso la sede centrale della società. Ha inoltre coordinato tutte le altre funzioni aziendali per assicurare la massima assistenza a tutti i passeggeri interessati dall’incidente. Operazioni poste in essere sin dalle prime battute in cui ha bruciato il traghetto.