Non è ancora spento l’incendio nell’impianto di trattamento dei rifiuti plastici Ecorek che si trova a Campofelice di Roccella. Da ieri sera bruciano rifiuti di plastica provocando seri problemi all’ambiente circostante non solo nel comune di Campofelice ma anche a Termini Imerese.

I vigili del fuoco stanno proseguendo le operazioni di spegnimento con numerosi uomini e mezzi provenienti da tutta la provincia di Palermo. Per rendere più efficace l’azione di spegnimento sono intervenuti i mezzi del gruppo operativo speciale con mezzi movimento terra, utilizzati per lo smassamento dei rifiuti, e un mezzo aeroportuale auto idro schiuma polvere, capace di erogare oltre 4.000 litri di acqua al minuto. In mattinata ha effettuato un sopralluogo anche il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Palermo, Girolamo Bentivoglio Fiandra. L’Arpa ha eseguito campionamenti ambientali per la verifica di eventuali livelli di inquinamento.

Si attendono i risultati delle analisi. Il sindaco di Campofelice di Roccella Giuseppe Di Maggio ha emesso un ordinanza comunale con la quale invita a cittadini a tenere chiuse le imposte, di lavare con cura frutta e ortaggi raccolti nella zona, ed evitare di assumere latticini, carne e uova provenienti da allevamenti nella zona interessata dall’incendio. Le strade del comune saranno pulite nelle prossime ore. Il tratto della statale 113 davanti all’impianto è stato chiuso al traffico ed è presidiato da personale Anas e dalla polizia stradale. A supporto delle squadre operative dei vigili del fuoco sono intervenute anche diverse autobotti della protezione civile della città metropolitana di Palermo.