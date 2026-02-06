Dopo tre giorni continua a bruciare l’impianto di trattamento dei rifiuti plastici Ecorek che si trova a Campofelice di Roccella (Palermo). I vigili del fuoco sono ancora in azione per spegnere i focolai che sono stati alimentati la scorsa notte dal forte vento che si è abbattuto nel capoluogo e in provincia. Resta alto l’allarme per l’ambiente circostante non solo a Campofelice di Roccella ma anche a Termini Imerese.

Si attendono ancora i risultati dell’Arpa sui valori di diossina. L’ordinanza del sindaco di Campofelice di Roccella, Giuseppe Di Maggio, resta ancora in vigore sulla vendita e il consumo di frutta, ortaggi, latticini e carni nelle aziende della zona.

I carabinieri del nucleo ecologico del comando provinciale di Palermo hanno iniziato le indagini per accertare insieme ai vigili del fuoco le cause del rogo e il rispetto delle norme antincendio e sicurezza nella zona. Sono stati sentiti i vertici dell’azienda e gli operai. Sono stati acquisiti anche documenti per accertare la regolarità dell’impianto e dei sistemi antincendio.