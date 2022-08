Brucia il Palermitano, vigili del fuoco e forestali impegnati in molte zone

Redazione di

16/08/2022

Vigili del fuoco e guardie forestali impegnati in diversi incendi in provincia di Palermo.

Anzitutto, un incendio è divampato a Trabia, dove dall’una della scorsa notte brucia la contrada Danigarci, ricca di vegetazione. Ad alimentare le fiamme il vento di scirocco. Minacciate anche diverse abitazioni. Da questa mattina all’alba sono in azione i canadair per cercare di spegnere il rogo sulla sommità del costone che da terra è inaccessibile.

Altri roghi, inoltre, sono divampati a Monreale in Valle Presti, a Caltavuturo lungo la strada statale e a Cozzo Scozzari a Bolognetta. Anche in questo caso i canadair sono stati impegnati per diverse ore insieme ai pompieri e ai forestali a Prizzi in contrada Martino. Inoltre, è stato segnalato un incendio sopra Carini.

Per la giornata di domani, mercoledì 17 gennaio, la Protezione civile regionale ha pubblicato un bollettino per rischio incendi e ondate di calore, valido dalla mezzanotte e per le successive 24 ore.

A Palermo è previsto un rischio di ondate di calore di livello intermedio (2, colore arancione), con una temperatura massima percepita di 37°C. Previsione al rialzo per dopodomani, 18 agosto, quanto la temperatura massima percepita potrebbe attestarsi sui 39°C (livello 3, colore rosso). Per quanto riguarda il rischio di incendi, per la giornata di domani nella provincia di Palermo è “alta” la pericolosità prevista (livello di “attenzione”, colore rosso). Così come in provincia di Trapani.