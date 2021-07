questa sera

Il Circolo Velico Sferracavallo organizza un cocktail in onore di Francesco Bruni in occasione del suo ritorno a Palermo

Il timoniere di Luna Rossa parlerà delle tappe della sua vita professionale

Francesco Bruni, detto Checco, è cresciuto tra le brezze del golfo di Palermo

Lunedì 5 Luglio, in occasione del ritorno a Palermo di Francesco Bruni, il Circolo Velico Sferracavallo dà il bentornato al direttore sportivo organizzando un cocktail in suo onore.

Il legame con Palermo e con il Circolo Velico Sferracavallo

Dalle 19, il Timoniere di Luna Rossa dialogherà con il Presidente Giuseppe Giunchiglia del suo legame con Palermo e con il Circolo Velico Sferracavallo di cui è direttore Sportivo e delle tappe della sua vita professionale.

“Il manico del timoniere ancora inossidabile”

“Se a quasi 50 anni vai sul Moth e tieni dietro atleti che sono molto più giovani di te – dice Checco -, vuol dire che il “manico” del timoniere è ancora inossidabile, così come la tecnica e la visione del campo di regata”.

Chi è Francesco Bruni detto Checco

Francesco Bruni è cresciuto all’ombra di Monte Pellegrino, che divide il golfo del capoluogo siciliano da quello di Mondello (uno dei quartieri più famosi di Palermo), condizionandone il vento e le sue rotazioni. E in questi due Golfi Francesco Bruni, nato a Palermo nel 1973, ha imparato a interpretare le brezze.

Campione italiano di Luna Rossa, Bruni, si lascia alle spalle velisti più giovani, dominando la classifica nazionale.

E’ il singolo volante che ormai da qualche anno spopola tra i velisti che amano le alte velocità.

Ma come tutti i velisti di altissimo livello è poliedrico e nel giro di poche settimane può passare dalla Star al foiling sul Moth, così come fanno i grandi campioni. E allora anche se nella classe Moth ci sono diversi ragazzi più giovani di lui che sgomitano per emergere, il “manico” di Checco cresciuto tra le brezze del golfo di Palermo, è ancora uno dei migliori.