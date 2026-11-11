Il 15 e 16 novembre la decima edizione della Borsa del Turismo Extralberghiero

La Sicilia scommette ancora sul turismo come leva di sviluppo economico e di promozione del territorio. Sabato 14 e domenica 15 novembre il Cruise Terminal del porto di Palermo ospiterà la decima edizione della Borsa del Turismo Extralberghiero (BTE), manifestazione che negli anni si è affermata come uno dei principali appuntamenti nazionali dedicati all’ospitalità diffusa, alla ricettività extralberghiera e all’incontro tra domanda e offerta turistica.

Dieci edizioni, un traguardo importante

La decima edizione rappresenta un traguardo importante per un evento che, dalla sua nascita a oggi, ha coinvolto oltre mille aziende siciliane e più di 150 buyer internazionali, contribuendo alla crescita e alla qualificazione dell’offerta turistica regionale. L’obiettivo della BTE 2026 è quello di consolidare il dialogo tra turismo, cultura, artigianato ed enogastronomia, valorizzando le identità territoriali e trasformando le eccellenze locali in strumenti di attrazione turistica e sviluppo economico. Un progetto sostenuto dall’Assessorato regionale al Turismo, dall’Assessorato regionale alle attività produttive, dal Comune di Palermo e da numerosi partner istituzionali. Numerose le presenze alla conferenza stampa di presentazione. Tra gli altri, l’assessore regionale al turismo Elvira Amata, l’assessore al turismo del comune di Palermo Alessandro Anello, Vincenzo Sole presidente Assoturismo confesercenti Sicilia, Lorenzo Ruisi in rappresentanza dell’assessore regionale alle attività produttive Edy Tamajo e Antonino Corrao general manager di Western Sicily Cruise Terminal.

Buyer internazionali e nuove opportunità di business

Tra gli aspetti più significativi dell’edizione 2026 c’è la forte vocazione internazionale. A Palermo arriveranno buyer provenienti da undici Paesi: Regno Unito, Stati Uniti, Croazia, Spagna, Romania, Austria, Repubblica Ceca, Ungheria, Brasile, Bulgaria e Slovenia. Una presenza che offrirà alle imprese siciliane la possibilità di sviluppare relazioni commerciali, promuovere i propri servizi e intercettare nuovi flussi turistici. Per rispondere alle diverse esigenze del settore, la BTE ha predisposto due distinti percorsi B2B (Business to Business). Il primo è rivolto alle realtà ricettive maggiormente strutturate e prevede incontri diretti con tour operator internazionali finalizzati alla costruzione di partnership commerciali. Il secondo guarda invece al mondo della micro-ricettività, favorendo aggregazione e confronto con le DMC (Destination Management Company) presenti all’evento. Gli incontri professionali saranno accessibili tramite un pass a pagamento e consentiranno agli operatori di programmare appuntamenti mirati con interlocutori selezionati.

Il food siciliano protagonista della manifestazione

Grande spazio sarà dedicato all’enogastronomia e alle produzioni agroalimentari dell’Isola, considerate un elemento distintivo dell’esperienza turistica siciliana. L’Area Expo BTE ospiterà aziende, servizi e soluzioni innovative per il comparto turistico, ma soprattutto metterà in vetrina il patrimonio agroalimentare e artigianale della Sicilia. Sapori, tradizioni, lavorazioni artistiche e produzioni tipiche saranno presentati come strumenti di promozione territoriale e fattori di competitività dell’offerta turistica. Tra le novità dell’edizione 2026 figura anche l’area espositiva promossa dall’Assessorato regionale alle attività produttive, interamente dedicata alle eccellenze enogastronomiche e all’artigianato artistico siciliano. Domenica 15 novembre il pubblico potrà inoltre partecipare a momenti di degustazione dedicati alle produzioni locali, con l’obiettivo di creare un collegamento diretto tra visitatori, imprese e territorio.

Formazione e confronto sul futuro del turismo

La BTE 2026 non sarà soltanto una vetrina commerciale. Il programma prevede infatti convegni, seminari e momenti di approfondimento rivolti agli operatori del settore, agli imprenditori e ai professionisti dell’accoglienza. Al centro del dibattito ci saranno temi strategici come la continuità territoriale, la competitività delle destinazioni insulari, la sostenibilità dell’offerta turistica, la digitalizzazione dei servizi, l’evoluzione della domanda e le nuove normative che interessano il comparto. Gli appuntamenti saranno pensati come occasioni di confronto e aggiornamento professionale, con la partecipazione di esperti, rappresentanti istituzionali e operatori della filiera.

Partecipazione gratuita e registrazione online

L’accesso alla manifestazione, all’area espositiva e alle iniziative aperte al pubblico sarà gratuito previa registrazione. Gli operatori interessati potranno iscriversi attraverso il sito ufficiale della Borsa del Turismo Extralberghiero, consultare il programma completo e richiedere l’eventuale pass per partecipare agli incontri B2B. Per agevolare la presenza degli operatori provenienti da altre province e regioni sono state inoltre previste convenzioni dedicate al pernottamento presso strutture ricettive del territorio. A dieci anni dalla sua nascita, la BTE si conferma così un appuntamento strategico per il posizionamento della Sicilia nel mercato turistico internazionale, con l’ambizione di rafforzare la competitività delle imprese, creare nuove opportunità di business e raccontare il meglio dell’Isola attraverso l’accoglienza, la cultura e le sue straordinarie eccellenze enogastronomiche.