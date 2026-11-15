Oltre mille aziende coinvolte e 150 buyer internazionali in dieci anni

La Sicilia punta con decisione sul turismo extralberghiero e lo fa partendo da Palermo, dove si è aperta la decima edizione della Borsa del Turismo Extralberghiero (BTE), manifestazione che negli anni è diventata uno degli appuntamenti più importanti del settore a livello nazionale. Il Cruise Terminal del porto del capoluogo siciliano ha ospitato la prima giornata di lavori, trasformandosi in un punto d’incontro tra imprese, operatori turistici, istituzioni e buyer internazionali provenienti da undici Paesi.

La manifestazione compie dieci anni

L’edizione del decennale rappresenta un traguardo significativo per una manifestazione che, dalla sua nascita a oggi, ha coinvolto oltre mille aziende siciliane e più di 150 buyer internazionali, contribuendo a favorire relazioni commerciali, processi di internazionalizzazione e nuove opportunità di crescita per l’intero comparto dell’ospitalità diffusa.

Numerosi incontri tra operatori e buyer

Al centro della giornata i numerosi incontri B2B tra operatori e buyer esteri, momento cruciale per promuovere strutture ricettive, territori e servizi turistici in una fase in cui la domanda internazionale continua a guardare con crescente interesse alla Sicilia. Un settore che negli ultimi anni ha assunto un peso sempre più rilevante nell’economia dell’Isola, grazie alla capacità di offrire esperienze autentiche e capillari, spesso lontane dai circuiti turistici tradizionali.

Numerose presenze di rilievo

Tra gli ospiti di rilievo della manifestazione anche Corrado Luca Bianca, vicedirettore di Confesercenti e coordinatore nazionale di Assoturismo Confesercenti, la cui presenza è stata interpretata come un importante riconoscimento del valore raggiunto dall’evento e dell’importanza strategica che il comparto extralberghiero riveste oggi nel panorama turistico nazionale. Non solo incontri commerciali. Il programma della BTE ha infatti dedicato ampio spazio a convegni, seminari e momenti formativi sui temi che stanno ridefinendo il futuro del turismo: sostenibilità, innovazione digitale, continuità territoriale, evoluzione dei mercati, nuove esigenze dei viaggiatori e competitività delle imprese. A sottolineare il buon momento vissuto dal turismo siciliano è stata l’assessore regionale al Turismo Elvira Amata, che ha evidenziato come i dati di Bankitalia e del Ministero del Turismo confermino la crescita dell’attrattività internazionale dell’Isola. Un risultato che, secondo l’assessore, premia la programmazione e gli investimenti realizzati negli ultimi anni e che dovrà essere consolidato attraverso il miglioramento dei servizi, la qualità dell’offerta e le strategie di destagionalizzazione. Importanti segnali arrivano anche dai numeri illustrati durante la manifestazione. «La Sicilia è oggi la quarta tra le isole del Mediterraneo per pernottamenti venduti, con 23 milioni di notti», ha ricordato Giovanni Ruggieri, presidente dell’Osservatorio Turistico dell’Economia delle Isole, fotografando una crescita che appare ormai strutturale. Sulla necessità di continuare a investire per sostenere questa espansione si sono soffermati anche l’europarlamentare Giuseppe Lupo e gli assessori regionali Edy Tamajo e Alessandro Aricò, che hanno richiamato l’attenzione rispettivamente sugli investimenti strategici, sul miglioramento dell’offerta turistica e sul ruolo delle infrastrutture e della mobilità sostenibile. Per Vittorio Messina, presidente di Confesercenti Sicilia, la BTE rappresenta il simbolo di un percorso che da dieci anni accompagna il comparto extralberghiero verso una maggiore maturità imprenditoriale, contribuendo a rafforzare l’immagine della Sicilia come destinazione accogliente e competitiva. A chiudere il quadro l’intervento del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, che ha definito la manifestazione un vero e proprio “termometro” dello stato di salute dei flussi turistici regionali. Un ruolo che la BTE continua a svolgere da protagonista, accompagnando la crescita di un settore che oggi rappresenta una delle leve più importanti per lo sviluppo economico e occupazionale della Sicilia.