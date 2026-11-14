La guida

La tredicesima 2026 arriva ai pensionati martedì 1° dicembre, insieme alla pensione di dicembre. Ai dipendenti pubblici pagati da NoiPA è attesa per il 15 dicembre, mentre per i dipendenti privati la data la fissa il contratto collettivo, di solito prima di Natale. Chi ha una pensione bassa può ricevere anche un importo aggiuntivo fino a 154,94 euro. Ecco come funziona e perché, spesso, la tredicesima netta è più bassa di uno stipendio normale.

Quando arriva la tredicesima ai pensionati?

Le pensioni vengono pagate il primo giorno bancabile del mese. A dicembre 2026 è martedì 1°, sia alle Poste sia in banca, come riporta QuiFinanza. La tredicesima è inclusa nello stesso assegno.

La ricevono, tra gli altri, i titolari di pensioni di vecchiaia, anticipate, ai superstiti e di reversibilità, di assegno ordinario di invalidità, di pensione di inabilità, oltre a pensione di inabilità civile, assegno mensile per invalidi parziali e assegno sociale. Restano escluse, secondo Fiscal Focus, l’indennità di accompagnamento e l’Ape sociale, che vengono pagate in dodici mensilità. Chi riceve più prestazioni deve verificare la tredicesima per ognuna. L’importo esatto si controlla sul cedolino nell’area personale del sito Inps.

Chi prende i 154,94 euro in più a dicembre?

L’importo aggiuntivo non è la tredicesima e non è un bonus da richiedere. Secondo la scheda dell’Inps, viene attribuito d’ufficio a dicembre, se spetta, a chi ha una o più pensioni che nel complesso non superano il trattamento minimo.

Per il 2026 il trattamento minimo annuo è di 7.954,05 euro. Fino a questa cifra si prendono tutti i 154,94 euro. Tra 7.954,05 e 8.108,99 euro spetta la differenza tra 8.108,99 euro e l’importo della pensione. Sopra non spetta nulla.

Ci sono poi due limiti di reddito Irpef, pensioni comprese:

pensionato solo : fino a 11.931,08 euro;

: fino a 11.931,08 euro; pensionato sposato o unito civilmente: fino a 23.862,15 euro di reddito familiare, rispettando anche il limite personale se coniugato.

Sono esclusi i trattamenti assistenziali, come pensioni e assegni sociali e le prestazioni agli invalidi civili, le pensioni dei dipendenti degli enti creditizi e dei dirigenti d’azienda e i trattamenti che non sono pensioni. La norma di riferimento è l’articolo 70 della legge 388 del 2000. Le soglie 2026, precisa l’Inps, sono calcolate sul tasso previsionale dell’1,4%.

Quando arriva la tredicesima ai dipendenti?

Per i dipendenti pubblici pagati da NoiPA la tredicesima arriva con lo stipendio di dicembre, pagato in anticipo rispetto al solito. Secondo QuiFinanza, nel 2026 la data è martedì 15 dicembre. Gli importi si possono consultare nell’area riservata del portale.

Per i dipendenti privati non c’è una data unica. Decidono il contratto collettivo, il contratto individuale o la prassi aziendale. In genere la tredicesima viene pagata entro dicembre, prima delle feste.

Come si calcola la tredicesima?

La regola base è semplice: stipendio lordo mensile per mesi lavorati, diviso 12. Chi ha lavorato tutto l’anno riceve una mensilità intera. Un esempio riportato da Money.it: con 1.000 euro lordi al mese e assunzione dal 1° marzo, i mesi sono dieci e la tredicesima lorda è di 833,33 euro.

Nella maggior parte dei contratti un mese conta come lavorato se si arriva ad almeno 15 giorni. Il part-time riduce l’importo in proporzione. Nel calcolo entrano le voci fisse dello stipendio, come paga base, scatti di anzianità e indennità di funzione. Restano fuori, per esempio, gli straordinari.

Cosa fa diminuire la tredicesima?

Non maturano tredicesima l’aspettativa non retribuita e le assenze ingiustificate. Contano invece ferie, permessi retribuiti, malattia, infortunio, congedo matrimoniale, permessi per allattamento e maternità, nei limiti della quota a carico del datore di lavoro. Per la cassa integrazione dipende dal tipo di intervento e dal contratto.

Perché la tredicesima netta è più bassa?

Sulla tredicesima si pagano contributi e Irpef, ma non si applicano le detrazioni fiscali. Queste sono già distribuite sulle dodici buste paga ordinarie, e lo stesso vale per le misure sul cuneo fiscale. Il risultato è che, a parità di lordo, il netto della tredicesima è più basso di quello di uno stipendio normale.

Per i pensionati, a dicembre non vengono trattenute le addizionali regionali e comunali. La ritenuta sulla tredicesima, comunque, è un acconto: il conto definitivo arriva con il conguaglio di fine anno.

Per il 2026 non è prevista una tassazione agevolata della tredicesima. Il bonus Natale da 100 euro introdotto nel 2024 non è stato rinnovato.

Domande frequenti

La tredicesima dei pensionati arriva il 1° dicembre anche alle Poste?

Sì. Le pensioni vengono pagate il primo giorno bancabile del mese, sia in banca sia alle Poste. A dicembre 2026 il primo giorno utile è martedì 1°, e la tredicesima è compresa nello stesso pagamento. L’importo si può controllare in anticipo sul cedolino della pensione, nell’area personale del sito Inps.

Bisogna fare domanda per l’importo aggiuntivo di 154,94 euro?

No. L’Inps lo attribuisce d’ufficio con la pensione di dicembre a chi ha i requisiti di importo della pensione e di reddito. Chi pensa di averne diritto ma non lo riceve può presentare una domanda di ricostituzione della pensione attraverso il servizio online dell’Inps.

Chi è stato assunto a metà anno prende la tredicesima?

Sì, ma solo per i mesi lavorati. La tredicesima matura mese per mese: si moltiplica lo stipendio lordo mensile per i mesi di lavoro e si divide per 12. Nella maggior parte dei contratti conta come mese intero quello in cui si arriva ad almeno 15 giorni lavorati.

L’indennità di accompagnamento ha la tredicesima?

No. L’indennità di accompagnamento viene pagata in dodici mensilità e non prevede la tredicesima, come l’Ape sociale. La ricevono invece, tra le prestazioni per gli invalidi civili, la pensione di inabilità civile e l’assegno mensile per gli invalidi parziali. Chi ha più prestazioni deve verificare la tredicesima per ciascuna.