Una stagione invernale senza precedenti per l’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo. Da novembre a marzo lo scalo siciliano mette in campo 56 collegamenti verso 19 Paesi, con oltre 26mila voli programmati (+35,2%) e circa 5 milioni di posti offerti (+46%) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

A trainare questa espansione sono le 33 nuove rotte attivate nell’ultimo anno da diverse compagnie aeree, frutto della strategia di internazionalizzazione e destagionalizzazione dei flussi promossa dall’amministratore delegato di Gesap, Gianfranco Battisti. Tra le principali novità spiccano le aperture verso l’Europa centro-orientale, il Mediterraneo e il Nord Africa — come Dortmund, Praga, Sofia, Tirana, Varsavia Modlin, Barcellona, Marrakech, Sharm el Sheikh e Tel Aviv — a cui si aggiunge il prolungamento del volo intercontinentale per New York operato da United Airlines fino al 17 dicembre.

I numeri dei primi dieci mesi del 2026: vola il traffico estero

I dati da gennaio a ottobre certificano il salto di qualità dello scalo palermitano, che ha già toccato quota 9.256.979 passeggeri (+15,33%) con 60.256 movimenti aerei (+13,3%). Il solo mese di ottobre si è chiuso con 1.027.721 viaggiatori (+16,87%) e 6.730 voli (+20,01%).

A fare la differenza è soprattutto il boom del segmento internazionale, che nei primi dieci mesi ha raggiunto 3.694.084 passeggeri (+33%), arrivando a pesare per il 40% sul traffico complessivo dello scalo. Positivo anche il mercato domestico (+5,66%), dove Roma Fiumicino e l’area milanese assorbono oltre il 44% delle frequenze settimanali nazionali.

Sul fronte estero, i mercati con la crescita più marcata sono:

Polonia: +134,72%

Regno Unito: +33,28%

Germania: +24%

Spagna: +13,01%

New York: +8,12%

Francia: +3,81%

Battisti: “Passare da chi intercetta la domanda a chi la genera”

“Le 33 nuove rotte attivate nell’ultimo anno rappresentano il risultato più concreto della strategia di sviluppo internazionale che ho voluto imprimere all’aeroporto di Palermo”, spiega l’ad di Gesap Gianfranco Battisti. “Una strategia che punta a riposizionare lo scalo sui mercati internazionali, creando nuove opportunità di crescita per l’intero sistema economico e turistico della Sicilia”.

L’obiettivo della società di gestione guarda già oltre la soglia simbolica dei 10 milioni di viaggiatori. “La nostra ambizione è passare da un aeroporto che intercetta la domanda di mobilità a un aeroporto che contribuisce attivamente a generarla — aggiunge Battisti — promuovendo nuove destinazioni, favorendo gli scambi commerciali e creando le condizioni per attrarre nuovi flussi turistici e investimenti. Il nostro obiettivo non è semplicemente raggiungere il traguardo dei 10 milioni di passeggeri, ma costruire le condizioni per una crescita duratura, sostenibile e sempre più internazionale”.

Le prime novità per l’estate 2027 e tutte le rotte della winter

La programmazione guarda già alla prossima stagione estiva 2027, per la quale sono state annunciate le prime due nuove tratte nazionali: il collegamento per Napoli operato da Wizz Air a partire da marzo e la nuova rotta per Bolzano servita da SkyAlps dal mese di maggio.

Nel dettaglio, ecco l’elenco completo delle 56 destinazioni attive nella stagione invernale 2026-2027 al Falcone Borsellino: