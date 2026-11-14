È salito a cinque il numero delle vittime dell’incidente stradale avvenuto intorno alle 13 di oggi nella galleria “Fiego”, lungo la statale 107 a San Fili, nel Cosentino. Poche ore dopo il ricovero è morta all’ospedale di Cosenza anche la donna di 44 anni rimasta ferita nello scontro tra due auto. Lo ha reso noto l’Anas.

La morte della ferita in ospedale

Le condizioni della donna sono apparse subito gravissime. Per trasportarla in ospedale è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso. A Cosenza i sanitari l’hanno presa subito in cura, ma nonostante i loro sforzi è deceduta.

Chi viaggiava sulle due auto

Lo scontro ha coinvolto una Jaguar e una Opel Mokka. Sulla Jaguar viaggiavano quattro persone: alla guida c’era un uomo di circa cinquant’anni, in compagnia di tre donne. Tutti e quattro sono morti, compresa la 44enne deceduta in ospedale.

Sulla Opel Mokka c’era solo la conducente, una donna di 82 anni, anche lei morta nell’impatto.

Tre delle prime quattro vittime sono decedute sul colpo. La quarta aveva dato segnali di ripresa, ma è morta dopo l’intervento dei sanitari.

Soccorsi e viabilità

Sul posto sono intervenuti il personale dell’Anas, i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e i soccorsi sanitari. Le squadre si sono occupate della gestione del traffico e delle operazioni per riaprire la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

La strada è stata chiusa per consentire i rilievi. Il traffico è stato deviato su strade locali, con indicazioni segnalate sul posto.