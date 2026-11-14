Cosa fare se si riceve una chiamata sospetta

Una telefonata, la richiesta di preparare i gioielli per un controllo delle forze dell’ordine, poi la visita in casa. È lo schema della truffa del finto carabiniere e a Milano si è trasformato in un omicidio. Nicola Luciano Re, 92 anni, è stato aggredito il 27 ottobre nel suo appartamento di via Muratori, in zona Porta Romana, ed è morto il giorno dopo al Policlinico. Due uomini sono stati fermati ieri sera dalla squadra mobile con le accuse, a vario titolo, di rapina aggravata e omicidio.

Cosa è successo in via Muratori

Secondo la ricostruzione degli investigatori riportata dal Corriere della Sera, l’anziano aveva ricevuto una chiamata. Al telefono qualcuno gli aveva detto di preparare i gioielli per un successivo sopralluogo delle forze dell’ordine. Il 92enne ci aveva creduto e aveva radunato i preziosi.

I due avrebbero agito in coppia. Uno è rimasto sotto casa a fare da palo, l’altro è salito al quarto piano. Quando è entrato, l’anziano avrebbe reagito ed è stato colpito alla testa. Il rapinatore è poi fuggito con gioielli e oggetti di valore.

A trovarlo a terra è stata la figlia, che andava a trovarlo ogni giorno. La casa era a soqquadro. All’inizio si era pensato a un malore dopo la scoperta di un furto, ma l’autopsia ha accertato fratture al cranio e una morte causata da un «evento traumatico esterno».

Come si è arrivati ai due fermati

L’indagine è stata coordinata dalla Procura di Milano. Gli investigatori hanno analizzato le immagini delle telecamere di videosorveglianza e i dati del traffico telefonico, insieme ad altri riscontri. La notizia non era stata diffusa per oltre due settimane, fino al fermo dei presunti responsabili.

Secondo il Corriere, dopo l’aggressione di Porta Romana i due avrebbero colpito ancora, con un furto in casa di un altro anziano a Varese. Per quell’episodio erano stati arrestati e poi rimessi in libertà dopo l’udienza di convalida.

Come funziona la truffa del finto carabiniere

Lo schema è descritto dall’Arma dei Carabinieri nelle sue indicazioni contro le truffe. Tutto comincia con una telefonata. Dall’altra parte c’è un finto appartenente alle forze dell’ordine, a volte un finto avvocato o un finto medico. Racconta che un parente ha avuto un incidente stradale, è stato arrestato o sta male. Poi chiede soldi per l’assistenza sanitaria o legale.

Se la vittima accetta, viene avvisata che a breve passerà a casa un assistente o un “carabiniere in borghese” a ritirare il denaro. In altri casi, come quello di Milano, la richiesta riguarda i gioielli.

Cosa fare se si riceve una chiamata sospetta

I consigli dei Carabinieri sono pochi e semplici:

diffidare delle apparenze;

non aprire mai la porta agli sconosciuti;

non fidarsi del solo tesserino di riconoscimento , perché non basta;

, perché non basta; ricordare che le forze dell’ordine non chiedono mai denaro per assistere i cittadini.

Se qualcuno chiede soldi al telefono, presentandosi come un parente o per conto di un parente, l’Arma suggerisce di prendere tempo. Meglio chiamare il familiare che sarebbe coinvolto, per verificare, oppure il 112, il numero unico di emergenza.

Come proteggere i genitori anziani

Molte vittime vivono da sole, come il 92enne di Porta Romana. Per questo conta anche il ruolo di figli e nipoti. Spiegare ai propri genitori come funziona la truffa, ripetere che nessun carabiniere chiede contanti o gioielli e lasciare accanto al telefono il numero di un familiare da chiamare subito sono gesti semplici che possono aiutare.