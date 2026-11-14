Un cuscino realizzato a Siracusa, in un immobile confiscato alla mafia, è arrivato davanti a milioni di telespettatori americani. A mostrarlo è stata Whoopi Goldberg, durante una puntata di “The View”, il programma televisivo della ABC, in uno spazio dedicato ai prodotti preferiti dall’attrice per il suo compleanno.

Le Tele di Aracne

Il cuscino in velluto verde, decorato con una tigre e un elefante, porta con sé una storia che parla di legalità, formazione e lavoro. È stato infatti confezionato nell’accademia sartoriale “Le Tele di Aracne”, in via Bainsizza 145, a Siracusa, grazie alla collaborazione con il marchio Ortigia Sicilia.

Un percorso che parte da un bene sottratto alla criminalità organizzata e restituito alla città per diventare un luogo di opportunità. Il progetto, promosso dal Comune di Siracusa e finanziato dal ministero dell’Interno nell’ambito del PON Legalità, ha dato vita a un laboratorio nel quale giovani, donne e uomini imparano un mestiere e possono metterlo in pratica attraverso vere commesse di lavoro.

I lavoratori

Tra le persone coinvolte ci sono soggetti che attraversano situazioni di fragilità, persone in uscita dai circuiti penali e donne provenienti da case protette. Le fodere in velluto italiano destinate ai prodotti di Ortigia Sicilia vengono realizzate e confezionate proprio qui.

La collaborazione con il brand ha così portato il lavoro dell’accademia sartoriale oltre i confini dell’isola, fino alla televisione americana. E il riconoscimento ha un significato particolare per il sindaco Francesco Italia.

Il sindaco

«Quando abbiamo restituito alla città l’immobile di via Bainsizza volevamo che chi ne avesse varcato la soglia potesse imparare un mestiere e trovare un’occasione di lavoro. Vedere oggi Whoopi Goldberg presentare in televisione un cuscino cucito proprio lì dalle nostre ragazze e dai nostri ragazzi rappresenta il coronamento di ogni più rosea aspettativa», ha dichiarato.

Il sindaco ha rivolto un ringraziamento alle persone che lavorano nell’accademia e a Ortigia Sicilia per aver scelto di produrre a Siracusa e raccontare ai propri clienti chi realizza i prodotti.

Per la città non è la prima collaborazione con il marchio. In occasione delle celebrazioni per i 2.750 anni dalla fondazione di Siracusa, Ortigia Sicilia aveva già realizzato un foulard esclusivo, prodotto in 275 esemplari.

Il legame con Whoopi

C’è anche un legame personale tra l’attrice premio Oscar e Siracusa: Whoopi Goldberg trascorre infatti diverse settimane all’anno in città dove ha comprato casa. L’attrice sarà la protagonista di Medea nello spettacolo al Teatro Greco di Siracusa in programma nel 2028 firmato da Giuliano Peparini