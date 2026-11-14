Quattro giorni prima che il Consiglio comunale di Siracusa discuta la mozione di sfiducia al sindaco Francesco Italia, il centrodestra provinciale si siede finalmente attorno a un tavolo. Ma una sedia resta vuota: quella di Fratelli d’Italia, il partito che con Forza Italia ha promosso la sfiducia e che con il deputato nazionale Luca Cannata ha fatto della pressione sugli autonomisti il proprio cavallo di battaglia.

Il tavolo, e chi non c’era

Alla riunione di stamane hanno partecipato Corrado Bonfanti, coordinatore provinciale di Forza Italia, Vincenzo Vinciullo, coordinatore provinciale di Grande Sicilia, Giuseppe Di Mare, vicecoordinatore regionale e coordinatore provinciale della Lega, Peppe Germano, vicecoordinatore regionale di Noi Moderati, e Nino Campisi, coordinatore provinciale dello stesso partito. Fratelli d’Italia non figura tra i presenti e la nota congiunta non la nomina mai.

Il messaggio politico è affidato a una dichiarazione senza firma, attribuita genericamente ai partecipanti: “Il centrodestra, quando è unito, rappresenta una forza politica capace di governare, programmare e dare risposte concrete ai cittadini. È arrivato il momento di recuperare lo spirito di coalizione, valorizzando le identità di ciascuna forza politica e costruendo una visione comune per il futuro della nostra provincia”. Il confronto, assicura la nota, è stato “franco, sereno e costruttivo”.

Il messaggio a FdI: porte aperte

Il silenzio, però, è solo apparente. Il comunicato batte più volte sulla stessa idea. Il percorso è “aperto al contributo di tutte le realtà politiche e civiche che si riconoscono nei valori e nella cultura del centrodestra”. E c’è la promessa finale: “Nelle prossime settimane sarà convocata una nuova riunione, aperta, così come quella odierna, a tutte le forze politiche che fanno parte del centrodestra”.

Tradotto: ci siamo riuniti senza di voi, ma non contro di voi. Il tavolo è apparecchiato, il posto c’è. Chi vuole, si accomodi. Un invito che ha il tono della mano tesa e la funzione di una pressione: l’unità, nella nota, è «una condizione necessaria per costruire una proposta credibile, autorevole e capace di rispondere alle esigenze delle comunità della provincia di Siracusa». Chi resta fuori dovrà spiegare perché.

Il caso Siracusa che non c’è

Nel comunicato non compaiono la mozione di sfiducia, né Italia, né il Mpa in giunta, né lo scontro sui rifiuti. Eppure tutto parla di quello. Il 10 novembre Cannata aveva attaccato sulla SRR, commissariata il 12 ottobre, definendo il caso un “autocommissariamento” e Giuseppe Carta un “sindaco ombra”. A rispondere era stato Vinciullo, non il sindaco né Carta, con un avvertimento che oggi suona come un programma: non è accettabile che ogni richiesta non soddisfatta diventi «un’occasione per attaccare e mettere in discussione l’intero centrodestra».

Il paradosso è tutto qui. Al tavolo siedono Forza Italia, che la sfiducia l’ha promossa, e Grande Sicilia, che con il sindaco governa. Il comunicato li mette sullo stesso piano e promette di superare le divisioni del passato, ma non dice se questo significhi che il 18 novembre le strade si riuniranno o resteranno separate.

Tre richieste, una risposta

L’incontro arriva quattro giorni dopo tre appelli. Vinciullo aveva chiesto un tavolo provinciale. Di Mare lo voleva subito: “sediamoci adesso, senza aspettare che siano le elezioni a imporci di trovare un accordo”. Germano aveva avvertito che non si può chiedere unità in vista delle elezioni “e continuare a mantenere, nei territori, assetti politici contraddittori”. Il tavolo c’è. Gli assetti contraddittori, a cominciare da Siracusa, per ora restano dove sono.

La nota insiste sul metodo: dialogo “permanente”, non limitato alle scadenze elettorali, e centrodestra “una comunità politica, prima ancora che un’alleanza elettorale”. Una formula che suona più come manifesto che come agenda: temi indicati (sviluppo economico, infrastrutture, sanità, lavoro), ma nessuna data, nessun luogo, nessuna proposta.

La Lega cresce, Forza Italia ascolta

Sullo sfondo, i rapporti di forza. La Lega si espande nel Siracusano e nell’Ennese e a Pachino, bacino di Riccardo Gennuso, alcuni consiglieri di maggioranza sono passati al Carroccio. Oggi Di Mare e Bonfanti siedono allo stesso tavolo, e chi cresce ha tutto l’interesse a un centrodestra compatto.

Ora la palla passa a Fratelli d’Italia. Accetterà un invito che non è ancora arrivato? E il 18 novembre, in aula, il tavolo reggerà alla prova della sfiducia? Le risposte sono attese nelle prossime settimane. Una cosa è certa: il centrodestra siracusano ha deciso di parlarsi, ma per ora non tutti parlano la stessa lingua.