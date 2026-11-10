Il centrodestra siracusano invoca l’unità e intanto si divide sul sindaco di Siracusa. Fratelli d’Italia e Forza Italia, all’opposizione, promuovono la mozione di sfiducia a Francesco Italia. Il Mpa-Grande Sicilia, con il sindaco in giunta, resta dall’altra parte, e nelle ultime settimane Luca Cannata ha premuto sugli autonomisti perché cambino rotta e tornino nell’alveo della coalizione. Ora il deputato nazionale di FdI torna all’attacco, stavolta sui rifiuti. E a rispondergli non è il sindaco, non è Carta, ma Enzo Vinciullo, commissario provinciale degli autonomisti.

Il caso SRR

Il terreno dello scontro è la SRR ATO Siracusa Provincia, commissariata con decreto regionale del 12 ottobre 2026 dopo le dimissioni del Consiglio di amministrazione. In gioco c’è il nuovo servizio rifiuti, valore stimato in circa 160 milioni, con il contratto attuale in scadenza al 30 giugno 2027. Cannata, vicepresidente della commissione Bilancio della Camera, ha presentato un accesso agli atti a Comune e società, con la Prefettura per conoscenza.

Il giudizio è tutto politico. “Politicamente è un autocommissariamento”, dice, sostenendo che sia stato lo stesso Comune a sollecitare l’intervento della Regione. E chiama in causa i vertici della maggioranza: “Carta e Italia devono spiegare perché si è arrivati a questo punto e come intendono garantire procedure trasparenti e tempi certi”. Al deputato regionale del Mpa Giuseppe Carta riserva una definizione: “A mio giudizio esercita una funzione da sindaco ombra”. Non manca il rilievo sul commissario, nominato dall’assessorato regionale guidato da Francesco Colianni, “della stessa area politica”.

Vinciullo risponde per tutti

Non replicano Italia né Carta. Replica il commissario provinciale di Grande e lo fa su due piani. Nel merito offre un’altra ricostruzione: “Il commissariamento al quale fa riferimento l’On Cannata non è scaturito dagli ultimi accadimenti ma ha avuto origine dalla comunicazione del segretario comunale, che aveva evidenziato la possibile sussistenza di situazioni di incompatibilità all’interno del Consiglio di amministrazione”. E invita Cannata a condividere eventuali elementi in suo possesso, “senza semplificazioni o mistificazioni”.

Poi il contrattacco, tutto politico. Cannata, da sindaco di Avola, faceva parte dell’ATO, e oggi la sorella, sindaca della città, ha ancora un ruolo: perché allora non ha sollevato prima le criticità? Fino al passaggio più duro: “Non è però accettabile che ogni richiesta non immediatamente soddisfatta si trasformi in un’occasione per attaccare e mettere in discussione l’intero centrodestra”.

La difesa d’ufficio e il silenzio sul voto

Qui sta il punto. Vinciullo parla di rifiuti, di ATO, di Aretusacqua, difende, indirettamente, il sindaco e Carta con una prontezza che dice molto, e di fatto parla per loro. Il filo tra Italia e il Mpa, anche in chiave sfiducia, sembra reggere ancora. Il Mpa non dice se voterà la mozione che sarà discussa in aula il 18 novembre ma risponde a chi attacca chi la mozione la subisce. Italia e Carta, chiamati in causa, restano per ora fuori scena.

Tutti vogliono il tavolo, nessuno lo convoca

Sullo sfondo gli appelli all’unità. Vinciullo chiede una “richiesta ufficiale di tavolo provinciale di Centrodestra”. Il commissario provinciale della Lega Giuseppe Di Mare lo vuole subito: “Ben venga il tavolo provinciale, ma sediamoci adesso, senza aspettare che siano le elezioni a imporci di trovare un accordo”. E avverte: “L’unità non è un’opzione, è la condizione indispensabile per andare avanti insieme”.

Il più esplicito è il vicecoordinatore regionale di Noi Moderati Giuseppe Germano, che mette il dito nella piaga delle giunte spurie: “Non possiamo chiedere unità in vista delle elezioni e continuare a mantenere, nei territori, assetti politici contraddittori”. Siracusa, con il Mpa in giunta e FdI e Forza Italia all’opposizione, è il caso di scuola.

La Lega avanza, da Pachino al resto della provincia

C’è poi chi l’unità la invoca da posizione di forza. La Lega cresce nel Siracusano e nell’Ennese, e a Pachino, bacino elettorale del deputato regionale di Forza Italia Riccardo Gennuso, alcuni consiglieri di maggioranza sono passati al Carroccio. Chi si espande chiede il tavolo; chi viene eroso fatica a sedersi tranquillo. Con Avola, Noto e, forse, Siracusa all’orizzonte, il rischio è che il centrodestra arrivi alle urne con più liste, più strategie e un tavolo mai convocato.