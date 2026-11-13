Crisi al Vermexio, Italia: “Nessuna richiesta dal Mpa” e rilancia: “Resterò fino al 2028”

Gaetano Scariolo di

13/11/2026

Il sindaco di Siracusa Francesco Italia ribadisce che resterà in carica “fino alla scadenza naturale del mio mandato”, a cinque giorni dalla sfiducia del 18 novembre. Lo fa a BlogSicilia dopo la pubblicazione di un articolo secondo cui una delegazione del Mpa avrebbe incontrato lo stesso Italia chiedendogli di blindare la sua esperienza amministrativa fino al 2028 con un discorso in aula. Contestualmente, gli autonomisti avrebbero messo sul tavolo la richiesta di portare a 4 il numero di assessori nella giunta Italia bis che deve essere ancora completata.

“Non ho ricevuto delegazioni, né richieste specifiche” dice Italia che, però, conferma un incontro: “Mercoledì scorso abbiamo avuto una riunione di maggioranza alla presenza di tutte le componenti della coalizione di governo di Siracusa”, tra cui, naturalmente anche esponenti del Mpa.

La versione di Italia

In quel briefing Italia assicura di aver espresso la volontà di “mettere in sicurezza le variazioni di bilancio e la programmazione 2027-29” ma nega di aver affrontato “con alcuno il tema dei nuovi assetti di giunta”. Il sindaco smentisce le richieste ma non l’impegno sul mandato: il che vuol dire dire addio alla corsa per le Politiche del 2027 sul carro di Azione, il partito di cui è coordinatore regionale.

Sedici a sedici

La vera partita si giocherà il 18 novembre quando il Consiglio comunale dovrà decidere se mandare a casa o meno il sindaco. Per approvare la mozione servono 20 voti. I quattordici firmatari di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Pd, sommati ai due consiglieri di Insieme, arrivano a sedici. Sedici sono anche i voti che sostengono il sindaco. In questo equilibrio i consiglieri del Mpa decidono l’esito, e il partito non ha ancora detto come voterà. Fratelli d’Italia chiede da giorni che esca dalla giunta e voti la sfiducia. Il commissario provinciale Enzo Vinciullo ha proposto un tavolo del centrodestra da riunire sabato, ma FdI ha rifiutato: prima si sfiducia Italia, poi si discute.

Sullo sfondo

La crisi nasce dall’azzeramento della giunta deciso dopo l’inchiesta Nexus, in cui è coinvolta l’ex assessora Concetta Carbone. In Consiglio il sindaco ha ammesso di aver ricevuto un avviso di proroga delle indagini. Se la mozione fosse respinta, il Consiglio dovrebbe eleggere il nuovo vicepresidente ma quella sarebbe il secondo tempo della partita.