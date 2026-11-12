Il 18 novembre il Consiglio comunale di Siracusa voterà la mozione di sfiducia contro il sindaco Francesco Italia, e la partita è nelle mani di chi non ha ancora detto come voterà: il Mpa. Il sindaco avrebbe incontrato una delegazione del partito, che gli avrebbe chiesto di dichiarare ufficialmente in aula che resterà in sella fino alla scadenza naturale del mandato, nel 2028. Non una rassicurazione a microfoni spenti, ma una parola messa a verbale.

Il pallottoliere

Per far passare la mozione servono 20 voti. I quattordici firmatari, tra Fratelli d’Italia, Forza Italia e Pd, sommati ai due consiglieri di Insieme arrivano a sedici, e sedici sono anche i voti che reggono il sindaco. È una parità che trasforma ogni consigliere del Mpa in un voto ancora da assegnare, e spiega perché il partito possa permettersi di non scoprire le carte.

Perché il 2028 conta più dell’assessore

La richiesta ha però una ragione che va oltre l’aritmetica. Nei corridoi si parla da giorni di una possibile candidatura di Italia alle Politiche del 2027 anche se, va detto, il sindaco, in un comunicato stampa delle settimane scorse, ha scritto che l’amministrazione andrà avanti fino alla scadenza naturale. Ma non tutti nel Mpa sono pronti a metterci la mano sul fuoco e così la domanda è: se il sindaco dovesse dimettersi tra pochi mesi, che senso avrebbe sostenerlo oggi, e pagare il prezzo politico di farlo? Da qui l’idea di chiedergli di chiudere la questione davanti al Consiglio, in modo che la promessa non resti una cortesia tra alleati ma diventi un impegno pubblico.

Accanto al 2028 c’è poi il conto della giunta. Prima dell’azzeramento il Mpa aveva tre assessori e il partito dà per certo il ritorno a quota tre, ma nella nuova squadra, ancora da comporre, ne chiederebbe un quarto, forte del peso numerico e della convinzione che senza i suoi voti Italia non sopravvivrebbe. È una lettura tutta interna al partito, ma dice bene come il Mpa intenda la trattativa: stabilità del sindaco da una parte, più spazio in giunta dall’altra.

Il tavolo che Fratelli d’Italia non vuole

Sulla strada del Mpa c’è però Fratelli d’Italia, che da giorni preme perché il partito esca dalla giunta, voti la sfiducia e torni stabilmente nel centrodestra. Ieri il commissario provinciale Enzo Vinciullo ha risposto con una proposta di metodo, cioè un tavolo provinciale del centrodestra da riunire sabato. FdI ha rifiutato, sostenendo che prima si sfiducia Italia e solo dopo ci si siede a discutere. Per il Mpa la sequenza è rovesciata: parlarsi prima, decidere poi. Il risultato è che i due schieramenti, pur dicendosi alleati, non riescono a concordare nemmeno l’ordine del giorno.

Lo sfondo

Tutto nasce dall’azzeramento della giunta, deciso dal sindaco dopo l’inchiesta Nexus su un presunto comitato d’affari, in cui è coinvolta l’ex assessora Concetta Carbone. Pochi giorni dopo, in Consiglio, Italia ha ammesso di aver ricevuto un avviso di proroga delle indagini sulla vicenda. Ha poi riportato in giunta quattro dei precedenti assessori, senza delega, tra cui due del Mpa. Se la mozione dovesse essere respinta, il Consiglio dovrebbe procedere all’elezione del nuovo vicepresidente e lì si aprirebbero altri giochi.