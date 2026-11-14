Volare da Palermo o Catania verso Roma Fiumicino a circa 50 euro a tratta e raggiungere Milano Linate con un massimo di 75 euro. È il cuore del piano per la continuità territoriale elaborato dai parlamentari siciliani del Partito Democratico — Peppe Provenzano, Anthony Barbagallo, Giovanna Iacono, Stefania Marino e Antonio Nicita — per contrastare il caro-voli nell’Isola.

L’iniziativa arriva in un momento critico per chi deve spostarsi da e per la Sicilia. Secondo l’ultima rilevazione di Federconsumatori pubblicata ieri, venerdì 13 novembre, tornare nell’Isola per le feste di Natale da Milano costa oggi esattamente il doppio rispetto al resto dell’anno: un biglietto di andata e ritorno sulla Milano-Catania tocca i 297,99 euro (+106%), mentre sulla Milano-Palermo si arriva a 318,27 euro (+100%). A pesare sull’incertezza dei viaggiatori c’è anche il nodo degli aiuti pubblici: l’attuale sconto della Regione Siciliana per i residenti, prorogato a fine settembre, copre infatti solo i voli effettuati entro il 30 novembre, lasciando per il momento scoperto il periodo natalizio.

I due pilastri del piano PD: tariffe fisse per i residenti e freno agli algoritmi

Per i deputati e senatori dem, il sistema attuale basato sui rimborsi rischia di non bastare e di produrre l’effetto paradossale di spingere ulteriormente verso l’alto le tariffe medie. La proposta si articola quindi su due direttrici strutturali:

Tetto massimo per i siciliani e Onere di Servizio Pubblico. Prendendo a riferimento il costo per chilometro già applicato in Sardegna e in altre isole europee, il PD chiede di fissare una tariffa massima per i residenti e le categorie equiparate: circa 50 euro per Roma Fiumicino e 75 euro per Milano Linate. Accanto alla tutela per gli scali di Comiso e Trapani, il piano prevede l’attivazione dell’Onere di Servizio Pubblico (OSP) anche sugli aeroporti di Catania e Palermo per le rotte verso la Capitale e il capoluogo lombardo, recependo i rilievi dell’Antitrust.

Protezione dai rincari e tetto per tutti. Il secondo punto mira a tutelare anche i non residenti che viaggiano verso l’Isola, evitando che gli ultimi posti disponibili raggiungano cifre paragonabili a un volo intercontinentale. Raggiunta una determinata soglia di prenotazioni — calcolata rotta per rotta sui dati medi annuali — scatterebbe un tetto massimo valido per tutti i posti residui, anche per chi acquista a ridosso della partenza. Nel modello indicato dai dem, i non residenti pagherebbero la tariffa base dei residenti con una maggiorazione massima del 30%.

Più voli nei periodi di punta e trasparenza sui prezzi

Per rendere sostenibile il meccanismo ed evitare che i posti vadano esauriti troppo presto, il documento del Partito Democratico interviene anche sul lato dell’offerta. La proposta chiede la piena trasparenza degli algoritmi che determinano le tariffe e il riempimento degli aerei, imponendo alle compagnie un aumento programmato delle frequenze e l’impiego di velivoli più capienti nei periodi di maggiore afflusso, come Natale, Pasqua e i mesi estivi.

Il confronto con gli attuali incentivi della Regione Siciliana

La proposta nazionale dei dem si inserisce in un contesto in cui la Regione Siciliana ha scelto finora la strada del contributo sulla domanda, stanziando 13,5 milioni di euro l’anno per il triennio 2026-2028. La misura regionale garantisce ai residenti uno sconto del 25% sul biglietto (che sale al 50% per studenti, persone con disabilità dal 67% in su e nuclei con ISEE sotto i 15.000 euro).

Il 22 ottobre 2026 l’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato nella manovrina uno stanziamento di 5,2 milioni di euro per assicurare la prosecuzione delle agevolazioni tariffarie fino a tutto dicembre 2026 e ora si attende il relativo decreto. L’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, ha annunciato l’intenzione di rendere la procedura più immediata già da dicembre e di ampliare le compagnie convenzionate — dopo l’intesa con Wizz Air su diverse rotte da Palermo, Catania, Comiso e Lampedusa che si affianca a quella già attiva con Aeroitalia — ma per le partenze natalizie si aspettano i dettagli.

L’appello trasversale per la Legge di Bilancio

Richiamando l’articolo 119 della Costituzione sul riconoscimento degli svantaggi derivanti dall’insularità e l’articolo 16 del Regolamento europeo 1008/2008 sugli obblighi di servizio pubblico, i parlamentari del PD chiedono ora di trasformare il piano in un emendamento alla prossima Manovra di Bilancio.

“Negare ai siciliani il diritto alla mobilità significa calpestare la Costituzione — sottolineano Provenzano, Barbagallo, Iacono, Marino e Nicita —. Facciamo appello a tutte le forze politiche, di maggioranza e di minoranza, per sostenere questo emendamento utilizzando tutti gli strumenti previsti dalla normativa europea e confrontandosi con la Commissione europea quando necessario, come già fatto per la Fiscalità di vantaggio per il Sud”.