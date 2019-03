la denuncia del gruppo consiliare del M5S

“Nei pressi dell’ingresso del Policlinico a Piazza Delle Cliniche ecco uno dei tantissimi marciapiedi dissestati di Palermo, una buca pericolosa dove i cittadini e studenti rischiano ogni giorno di cadere rovinosamente; un quartiere che cade a pezzi”. Lo scrive, allegando le relative foto, Antonino Randazzo, consigliere comunale del M5S.

“Malgrado le denunce – precisa Randazzo – le nostre segnalazioni, continuiamo ad assistere ad una cattiva manutenzione da parte della RAP ed un’inerzia da parte della amministrazione comunale”.

E ancora: “I dati del 2018 sono sconcertanti, una manutenzione marciapiedi praticamente inesistente con appena il 7% degli interventi eseguiti di quelli previsti nell’anno. Con questo ritmo occorrerebbero circa 1000 anni per ripristinare tutti i marciapiedi del capoluogo ed intanto il comune paga debiti fuori bilancio per milioni di euro per il pagamento del risarcimento dei danni”.

“Ad agosto – conclude Randazzo – scadrà il contratto di servizio con la Rap, il Movimento 5 Stelle ha più volte richiesto una immediata verifica e di procedere ad affidare ad altre partecipate o a privati con avvisi di gara la manutenzione strade e marciapiedi, non è più tollerabile che si metta letteralmente a repentaglio la vita dei cittadini”.