Domenica di danni

Palermo è la capitale delle buche e sono tante le richieste di risarcimento danni che arriveranno al Comune visto che sono decine le auto danneggiate da vere e proprie voragini. Una buca killer è spuntata ieri a Palermo, in viale della Regione Siciliana Nord Ovest. La buca ha fatto una vera e propria strage di pneumatici e ammortizzatori.

Decine di auto danneggiate

Sono decine gli automobilisti rimasti vittima della voragine che si è creata in queste ore lungo la Circonvallazione di Palermo, nella parallela che termina in via Pollaci. A finire nella buca sono state decine di auto che hanno danneggiato pneumatici, ammortizzatori e cerchi. Una buca pericolosissima anche per i veicoli a due ruote.

Intervengono i Carabinieri

Una lunga fila di auto si è creata nel tardo pomeriggio di ieri, tutte auto danneggiate perché finite nella grande buca non segnalata da alcun cartello stradale e resa invisibile dalla mancanza d’illuminazione pubblica. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Altarello di Baida che hanno protetto l’area con l’auto di servizio, in attesa dell’arrivo della Polizia Municipale. Tante le auto danneggiate e altrettante saranno le richieste di risarcimento danni al Comune di Palermo a causa della buca stradale.

A Palermo è ormai emergenza

Manutenzione stradale e viabilità, settori uniti da un problema che si sta espandendo a macchia d’olio, complice l’azione erosiva degli agenti atmosferici. All’interno dell Giunta Comunale, le deleghe in questione vengono gestite da due assessorati diversi. Quello ai Lavori Pubblici, guidato da Maria Prestigiacomo, e quello alla Mobilità, di competenza di Giusto Catania. Ma, ad oggi, nessuno dei due enti è riuscito a tamponare quella che ormai è diventata un’emergenza a tutti gli effetti.