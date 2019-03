il progetto #giococonilbullo

Un progetto di due anni per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo attraverso il coinvolgimento di vari attori della società palermitana, a partire dai ragazzi delle scuole e attraverso la creazione di un’infrastruttura informatica e un percorso che ha permesso di formare 100 volontari digitali e dar vita a Comitati antibullismo permanenti all’interno delle scuole.

È #giococonilbullo, l’intervento ideato da La Linea della Palma e finanziato da Fondazione con il Sud.

Mercoledì 13 marzo a partire dalle 9,30 il progetto e i risultati prodotti, compresi alcuni video virali e videogiochi realizzati dai ragazzi delle scuole coinvolte, saranno presentati al pubblico al Cinema De Seta (Cantieri Culturali alla Zisa in via Paolo Gili 4).

Un talk che vedrà salire sul palco i protagonisti del progetto ma anche rappresentanti istituzionali ed esperti per lanciare una proposta di miglioramento dell’attuale normativa per tutelare le vittime del bullismo e attivare nuove iniziative di contrasto.

Parteciperanno: l’assessore all’Istruzione e alla Formazione professionale della Regione Siciliana, Roberto Lagalla; la blogger esperta in cyberbullismo Cetty Mannino; Paolo Beni – Relatore della Legge 71/2017 sul cyber bullismo; Francesco Candioto – Giurista esperto in cyber bullismo; Paolo Picchio – Fondazione Carolina, in collegamento via-Skype; Francesco Lo Cicero – Polizia Postale di Palermo; Maria Rosa Turrisi – Dirigente scolastico I.C.S. “A. Gentili”; Giovanna Marano – Assessora alle Politiche Giovanili, Scuola e Lavoro del Comune di Palermo; Margherita Santangelo – Dirigente scolastico I.I.S.S. “A. Volta”; Pasquale D’Andrea – Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Comune di Palermo; Antonella Sannasardo – Docente Responsabile del progetto per l’I.T. “V.E. III”; Marco Anello – Ufficio Scolastico Regionale Sicilia; Giorgia Miccichè – Responsabile comunicazione del progetto.

“Grazie al Portale e all’attività dei Comitati antibullismo creati all’interno delle scuole – dice Maria Pia Pensabene, responsabile di progetto – l’intervento andrà avanti oltre la sua scadenza naturale del progetto. E questo è il risultato che più ci riempie di orgoglio”. Conclusioni affidate a Fondazione con il Sud.