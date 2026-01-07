Il 2026 è iniziato anche nei quartiere un poco più periferici della città e fra questi l’area di via Ammiraglio Rizzo bassa fra via Castellana Bandiera e la piazzetta dell’Acquasanta. La novità del nuovo anno è il crescere dell’immondizia in strada.

La differenziata non aiuta

Il quartiere sperava che con l’avvio della raccolta differenziata porta a porta la situazione migliorasse. Invece non è così. L’inciviltà regna sovrana e in tanti, troppo0, coperti dal buoi della sera, si rifiutano di seguire le regole di raccolta e abbandonano sacchetti pieni di rifiuti indifferenziati negli angoli più disparati del quartiere. Spesso in zone dove prima c’erano i cassonetti. Quasi mani dove possano essere visti e dunque nelle vie interne lontano dall’asse centrale di via Ammiraglio Rizzo.

Non solo inciviltà, le responsabilità dell’amministrazione

Ma se una parte del problema è legato all’inciviltà dei palermitano c’è una porzione di strada dove non si tratta solo di chi getta rifiuti irregolari. C’è un atavica carenza dell’amministrazione comunale che si ricorda della piazza fra via Rizzo e via Castellana Bandiera solo quando qualcuno si lamenta. Per il resto pulire non è contemplato.

Il mercatino del venerdì, e tutti gli altri giorni?

Così succede che mentre alla fine del tradizionale mercatino del venerdì di via Jung (che in realtà sconfina ormai stabilmente su via Rizzo anche se non dovrebbe) viene fatta una pulizia straordinaria, questi mezzi non arrivino mai dall’altro lato della strada. Magari la classica “pulita alla meno peggio” viene anche data ma in giro resta un poco di tutto.

Il vento fa il resto portando in piazza, sui marciapiedi (e anche sotto gli stessi marciapiedi) e perfino dentro i portoni o gli esercizi commerciali residui vari di rifiuti di ogni sorta.

Peggio ancora quando piove e si creano strane fanghiglie. Ma gli abitanti sembrano ormai essersi rassegnati così le proteste e le segnalazioni scattano solo quando la situazione diventa del tutto insostenibile. Allora, forse, scatta una pulizia che durerà qualche giorno o una settimana. Fino alla prossima giornata di maltempo che porterà di nuovi i rifiuti fin dentro i portoni.