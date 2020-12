Hanno collaborato anche i vigili del fuoco

Buona la seconda. Finalmente in piazza davanti al Politeama è stato issato l’albero di Natale. È arrivato in piazza Castelnuovo l’annunciato cedro del Libano per essere addobbato a festa.

L’albero, proveniente da Polizzi Generosa, dopo tante peripezie e polemiche, è stato sistemato oggi pomeriggio davanti al teatro Politeama dagli operai comunali del settore Verde con la collaborazione dei vigili del fuoco.

Non si è trovato un abete e si è scelto un cedro, alto quindici metri e donato dalla Forestale. “È un albero bellissimo”, dice l’assessore Sergio Marino.

Nei giorni scorsi gli operai avevano piazzato nella stessa piazza un cipresso malato, dopo che l’intento di recuperare un abete sulle Madonie era fallito perché l’albero si era spezzato.

La scelta di un cipresso come albero di Natale ha scatenato una pioggia di polemiche sui social network. Oggi il lieto fine.