Ieri sera tanti palermitani hanno visto un albero al centro della piazza davanti al teatro Politeama. In tanti hanno manifestato qualche perplessità visto che più che al tradizionale abete sembrava un cipresso. Uno di quelli che si trovano nei cimiteri.

Qualcuno ha letto in questa lugubre presenza la volontà dell’amministrazione di voler sottolineare ancora una volta la drammaticità della situazione che stiamo vivendo e che queste festività potrebbero rappresentare un vero rischio di una terza ondata del coronavirus. A più riprese l’amministrazione comunale ha sottolineato che in questa fine anno bisogna cercare di rispettare il più possibile le norme antiassembramento e cercando di restare a casa il più possibile. Vivere in una zona gialla pensando di essere in una zona rossa. Forse il cipresso voleva rappresentare proprio questo.

Tanti hanno commentato sui social definendo quell’albero fuori luogo per il Natale, anche per un Natale non proprio gioioso visto che siamo in piana pandemia con decine di morti ogni giorno.

Questa mattina l’albero non c’era più. E’ stato rimosso.

Possibile che l’indignazione sui social abbia fatto cambiare idea all’amministrazione comunale che è tornata sui propri passi?

Quell’albero forse non ci doveva stare lì ed è stato portato per errore? Voleva essere una provocazione dell’amministrazione comunale?

Qualcosa forse sapremo nelle prossime ore. Forse.