Dal 5 all’8 luglio incontri a Palermo con operatori stranieri

Dal 5 all’8 luglio Sicindustria e Unioncamere Sicilia organizzano a Palermo una serie di incontri B2B con 19 buyer internazionali del settore agroalimentare. L’evento si inquadra fra le attività di Enterprise Europe Network, la rete della Commissione Europea per l’internazionalizzazione, di cui Sicindustria è partner, e con cui Unioncamere Sicilia ha siglato uno specifico protocollo per il sostegno congiunto alle piccole e medie imprese siciliane. I “buyers” provengono da 10 Paesi: Austria, Germania, Grecia, Lituania, Olanda, Polonia, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Spagna, ma nei prossimi giorni non è escluso che si possano aggiungere altri “buyers”.

Con chi avverranno i contatti

Sono importatori, distributori, negozi gourmet, supermercati, operatori dell’e-commerce interessati a tantissimi tipi di alimenti e bevande. I prodotti maggiormente richiesti sono: vini e liquori, panettoni e dolci vari, prodotti gourmet, frutta e verdura, cioccolati, olio d’oliva, carne e prodotti a base di carne, caffè, prodotti bio e senza glutine. Le imprese siciliane avranno l’occasione di incontrare in presenza, nella sede di Unioncamere Sicilia di via Amari a Palermo, i buyer con appuntamenti pre-organizzati della durata di mezz’ora ciascuno. La partecipazione è gratuita ed è rivolta esclusivamente alle aziende produttrici siciliane.

Supporto alle imprese che guardano all’estero

“Sicindustria/Enterprise Europe Network – afferma il presidente di Sicindustria Gregory Bongiorno – lavora da anni proprio per facilitare e supportare le imprese che vogliono aprirsi ai mercati esteri. Il made in Sicily rappresenta un’eccellenza in tutto il mondo e, in particolar modo, il comparto dell’agroalimentare è un fiore all’occhiello della nostra economia. Conferma ne è l’interesse manifestato, anche in questa occasione, da parte dei buyer stranieri. Oggi più che mai l’export e l’internazionalizzazione sono la chiave di volta per il successo delle imprese e, di questo, le nostre aziende sono consapevoli”.

Vetrina importante sull’export

“Dopo l’emergenza sanitaria, che purtroppo non è ancora definitivamente cessata, offriamo una straordinaria occasione ad alcune imprese siciliane che avranno una importante vetrina sul fronte dell’export dei nostri migliori prodotti – dice Pino Pace, presidente Unioncamere Sicilia – Gli scambi commerciali sono fondamentali per l’economia siciliana e abbiamo una serie di eccellenze che meritano i mercati internazionali. Sono certo che questi incontri costituiranno una importante opportunità”, conclude Pace.

Come partecipare

Per partecipare, occorre registrarsi dalla piattaforma online https://fooddrinks-mission2sicily.b2match.io/, inserendo il profilo dell’azienda ed i prodotti che si vogliono presentare. Per rendere la vetrina dell’azienda più interessante, è possibile inserire, foto, video e file. I testi vanno inseriti in inglese. Fino al prossimo 30 giugno è possibile procedere alla registrazione in piattaforma https://fooddrinks-mission2sicily.b2match.io/. In questa fase, sia i produttori che i buyer possono richiedere incontri. I produttori possono anche indicare la disponibilità a organizzare visite aziendali il giorno 7 luglio. I buyer selezioneranno le eventuali visite.

Il cronoprogramma

-1 luglio 2022: Invio alle aziende per email delle agende provvisorie, con gli orari degli incontri

-6 luglio 2022: Apertura lavori, breve workshop sull’agroalimentare siciliano e incontri B2B (dalle 9:30 alle 18)

-7 luglio 2022: Incontri B2B e/o visite aziendali.

Maggiori dettagli sul funzionamento della piattaforma si trovano qui:

https://fooddrinks-mission2sicily.b2match.io/how-it-works

Per qualsiasi assistenza, è possibile contattare il team di Sicindustria/Enterprise Europe Network o Unioncamere Sicilia scrivendo a questo indirizzo

een@sicindustria.eu o promozione@unioncameresicilia.it – tel. 091321510.