Da tempo lottava contro un cancro

Una terribile tragedia ha colpito la comunità di Caccamo. É venuta a mancare prematuramente a causa di un male incurabile, all’età di 17 anni, la giovane Myriam Baratta.

Da tempo lottava per sconfiggere il cancro, il “male del secolo”, che purtroppo l’ha portata via troppo presto lasciando nel dolore e nella disperazione tutti i suoi cari, i parenti e gli amici.

Tanti i messaggi di cordoglio alla famiglia sui social che la ricordano come una ragazza dolce, sensibile, allegra e con tanta voglia di vivere.

Il sindaco di Caccamo, Franco Fiore, partecipando al dolore dei familiari della giovane caccamese, interpretando il comune sentimento della comunità, ha proclamando il lutto cittadino nella giornata di domani, quando sarà celebrato il funerale e l’ultimo saluto alla ragazza tanto amata in paese.

I messaggi sui sui social

Il cordoglio degli amici e conoscenti su Facebook. Myriam era molto conosciuta in paese ed era voluta bene. Salvina scrive su Facebook: “Non è possibile la vita di una ragazza così giovane finire così non è giusto e la seconda persona che perdo in famiglia per questo schifo di male sono sconvolta. Riposa in pace piccola Myriam Baratta proteggi la tua famiglia”.

Cetty aggiunge:: “Solo dolore che attanaglia l’anima un altro angelo volato via. Rip piccola Myriam Baratta tra le braccia di Gesù …Caccamo intera ti piange e si stringe attorno al dolore di Mamma Maria Teresa papà Salvatore tuo fratello Leonardo, tua sorella Jessica e tutta la tua famiglia. Resta loro accanto Angelo bello e sostienili in questo dolore immenso. Madonnina te li affido”.

Santina aggiunge: “Buon viaggio piccola Myriam condoglianze alla famiglia baratta e Maria Teresa vi abbraccio con il cuore vi sono vicina al vostro dolore”.

Katia rimane incredula: “Non ci sono parole riposa tristezza infinita non ci sono lacrime che bastano bellissima creatura riposa condoglianze alla famiglia perdonami Maria Teresa ma ti ho mandato la buonanotte non lo sapevo per Miriam che è morta”.