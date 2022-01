Uomo trovato senza vita a Caccamo, indagini in corso

Redazione di

31/01/2022

Un uomo di 48 anni è stato trovato senza vita a Caccamo (Palermo). Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno accertato la morte dell’uomo. Le indagini sono condotte dai carabinieri coordinate dalla procura di Termini Imerese. Si attende l’arrivo del medico legale per accertare le cause del decesso. Sempre oggi un’altra tragedia nel Palermitano. A Gangi, un uomo di 42 anni è morto durante una battuta di caccia. Si trovava in una zona impervia, insieme ad altri amici, quando ha avuto un malore e si è accasciato a terra. A tentare di soccorrerlo chi era con lui ma non c’è stato nulla da fare e i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso.

