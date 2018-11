Intervento dei sanitari del 118

Era uscito con alcuni amici per una passeggiata nella zona di Monte Palmeto vicino allo Zucco a Montelepre (Pa). Franco Lo Iacono, dipendente dell’Amat di 53 anni, da sempre fa sport.

Ieri nel corso della passeggiata è caduto e ha sbattuto la testa con violenza. Non dava segni di vita. Fortunatamente uno degli amici gli era stato affianco nella salita. Ha visto la caduta e ha chiamato i soccorsi.

Il gruppetto di amici era uscito presto di mattina e stava facendo rientro a casa. Sono arrivati i sanitari del 118 che hanno portato Lo Iacono al’ospedale Villa Sofia. Le sue condizioni sono gravissime.

Lo Iacono vive a Partinico e lavora all’Amat di Palermo. Tantissimo dolore per gli amici con cui era uscito in bici e i parenti e gli amici che sono accorsi in ospedale.