Sono gravissime le condizioni di un uomo di 70 anni di Santa Flavia che è caduto dal tetto sua abitazione mentre stava controllando le cisterne d’acqua. L’incidente si è verificato in via Della Chiesa.

L’uomo è caduto da un’altezza di otto metri. E’ stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale Civico.

La prognosi è riservata. Sull’incidente indagano i carabinieri della compagnia di Bagheria.

A settembre a Palermo marito e moglie sono caduti giù da un balcone in via Giulio Verne. 35 anni lei e 41 anni lui, sono precipitati giù dal balcone insieme e sono finiti per strada dopo un volo di quattro metri.

La vicenda è ancora tutta da chiarire. Le fasi che hanno portato alla drammatica conclusione sono, infatti, nebulose e da ricostruire. La prima ipotesi che viene avanzata è che la caduta possa essere avvenuta nel corso della lite che avrebbe portato a reciproci spintoni fra i due coniugi.

I due erano stati trasportati dai sanitari del 118 in ospedale. La donna ricoverata all’ospedale Civico mentre l’uomo al trauma center dell’ospedale Villa Sofia. I carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. In queste ore si stanno sentendo i testimoni per capire quali fossero i rapporti fra i coniugi e stabilire la sequenza dei fatti che ha portato all’incidente. Sembra che i due coniugi stessero litigando e durante la discussione si siano reciprocamente strattonati e spintonati.

Al culmine di questa fase uno dei due avrebbe spinto con maggiore violenza l’altro che, cadendo, si sarebbe afferrato al coniuge trascinandolo con se. Sarà complesso accertare se il gesto sia stato istintivo o intenzionale e questo vale per entrambi i coniugi. Da comprendere anche il contesto in cui la lite è maturata. Intorno alla coppia di coniugi precipitati nel vuoto si sarebbe registrato, comunque, un clima particolarmente teso. A dimostrazione di ciò il fatto che nel corso dell’intervento di soccorso da parte di un equipaggio di sanitari del 118 questi ultimi sarebbero stati aggrediti. Non è chiaro, al momento, chi sia il responsabile di quest’ultima aggressione.