È successo in provincia di Modena

Dramma a Formigine, in provincia di Modena, in Emilia – Romagna, in via 25 aprile.

Un uomo di 42 anni, Alessandro Scotti, è morto dopo essere caduto dal terzo piano della palazzina in cui abitava.

Stando ai primi accertamenti, stamattina, mercoledì 21 settembre, intorno alle 7, l’uomo si era chiuso in casa, lasciando le chiavi dentro l’appartamento. Accortosi della dimenticanza, il 42enne ha chiesto a un vicino di aprire il portone e poi è uscito da una finestra del pianerottolo con lo scopo di raggiungere il balcone al terzo piano ma è precipitato, finendo sul marciapiede sottostante. Inutile, purtroppo, l’intervento del 118, allertato dai vicini: al loro arrivo l’uomo era già morto.

Alessandro Scotti lavorava nel settore della ceramica e lascia un figlio: si era separato dalla moglie e viveva da anni da solo.