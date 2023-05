Tragedia domestica in un appartamento di Monreale, cittadina normanna alle porte di Palermo.

Donna muore cadendo dalle scale

Una donna di 88 anni Rosa Maria Fiore è morta cadendo dalle scale nella propria abitazione in via Termini a Monreale. Secondo una prima ricostruzione la donna è scivolata ha sbattuto la testa ed è deceduta.

Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo per aprire la porta. A chiedere aiuto sono stati i parenti che erano andati a trovare l’anziana di mattina presto. La donna non rispondeva e così hanno chiamato i soccorsi.

Inutile l’intervento medico

Non appena entrati i vigili del fuoco hanno constatato la situazione. Sono intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno solo potuto constatare la morte. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri. Secondo i primi riscontri si è trattato di un incidente domestico. La salma sarà restituita ai familiari per celebrare i funerali.

I precedenti drammatici incidenti

Sono numerosi i precedenti di drammatici incidenti sia domestici che non. Un turista tedesco è deceduto intorno alle 22,30 dello scorso 7 maggio dopo essere caduto dalla sua bicicletta in via Elorina, nella zona sud di Siracusa. Secondo una prima ricostruzione degli agenti della Polizia municipale e delle Volanti, si tratterebbe di un incidente autonomo, l’uomo, per cause da accertare, ha perso l’equilibro e cadendo avrebbe sbattuto con violenza la testa contro un muro. A quanto pare, dietro di lui, con la macchina c’era la moglie, che si è fermata per prestargli soccorso. E’ stato avvertito poi il 118 ma quando il personale medico è arrivato per lui non c’era più nulla da fare.

Malore mentre fa giardinaggio

Il giorno precedente è morto a causa di un malore mentre stava eseguendo dei lavori di giardinaggio fra Imrich Neslusàn di 59 anni il prete della chiesa di Sclafani Bagni nelle Madonie.

Per anni nell’ordine dei frati minori il sacerdote di origine slovacca è stato accolto nella diocesi di Cefalù, ha vissuto per qualche anno a Piano Battaglia nella parrocchia di Isnello come vice parroco per poi essere trasferito a Sclafani Bagni piccolo paesino delle Madonie.

A nulla è valso l’intervento dei sanitari del 118 arrivati da Caltavuturo e con elisoccorso da Palermo.