Cadono calcinacci da un cavalcavia sulla sede stradale. E’ successo in autostrada nel Palermitano. Per questo è stata chiusa, questa mattina la corsia di sorpasso lungo l’autostrada A 29 “Palermo – Mazara del Vallo”, al km 4,300 nel tratto compreso tra gli svincoli di Carini (Palermo) e Capaci (Palermo).

L’intervento dell’Anas

Dopo il rischio corso e qualche spavento per gli automobilisti di passaggio ne per alcuni villeggianti che hanno segnalato gli eventi è scattato l’intervento dell’Anas che ha deciso la chiusura di una corsia, quella di sorpasso, per consentire le necessarie operazioni di verifica tecnica proprio sul cavalcavia. La chiusura della corsia viene definita “temporanea” dalla nota con Anas conferma l’evento e l’intervento.

La comunicazione ufficiale di Anas

“Il provvedimento si è reso necessario a seguito della caduta di alcuni detriti dal cavalcavia sulla sede stradale avvenuta nella giornata di ieri” si legge in una nota ufficiale.

“Il personale tecnico è già al lavoro per monitorare lo stato della struttura e garantire la massima sicurezza agli utenti in transito”.

Sede stradale ripulita nella notte dai calcinacci caduti

Il primo intervento è avvenuto già durante la giornata di ieri “Si informa inoltre che, durante le ore notturne, sono state già completate con successo le operazioni di pulizia del piano viabile, liberando la carreggiata dai materiali caduti e ripristinando le condizioni di agibilità della tratta interessata. La chiusura della corsia di sorpasso rimarrà attiva fino al completamento degli accertamenti tecnici”.

Traffico rallentato per il transito su una sola corsia

Naturalmente il traffico è rallentato a causa del restringimento della sede strale anche se al momento non si registrano code di alcun tipo. “Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile” conclude la nota Anas.