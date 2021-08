a sciacca e a palermo

Si chiude il cartellone estivo della rassegna “E’ viva la musica” dell’Orchestra Sinfonica Siciliana

I concerti il 7 agosto a Sciacca e il giorno successivo a Palermo

La produzione “Anima russa” dedicata interamente a Čajkovskij

Produzione interamente dedicata a Čajkovskij quella che chiude la prima parte del cartellone estivo “È viva la musica” dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, in scena sabato 7 agosto a Sciacca nel Lungomare delle Terme e domenica 8 a Palermo in piazza Ruggiero Settimo, sempre alle ore 21.

Una stagione estiva itinerante di successo

“Concludiamo – dichiara la direttrice artistica, Gianna Fratta – con due grandi concerti dedicati ad uno dei compositori più amati di tutti i tempi, Pëtr Il’ič Čajkovskij, la prima parte di una stagione estiva che ci ha visto presenti, oltre che a Palermo, nei sempre seguitissimi eventi in Piazza Ruggiero Settimo, in numerosi comuni dell’isola, tra cui Castellammare, Capo d’Orlando, Agrigento, Sciacca, Terrasini, Taormina, Ventimiglia di Sicilia, Monreale, Segesta. Una stagione estiva itinerante, che ha portato la musica e l’arte a migliaia di persone, con una offerta sinfonica di grande pregio, affiancata dalla stagione cameristica ‘I giovedì al Giardino dei Giusti’. Un bilancio positivo per la Fondazione, che ha potuto contare su un ottimo riscontro di pubblico e su una qualità della proposta culturale di primissimo livello”.

La produzione “Anima russa”

“Anima russa” è il titolo di questa produzione che vedrà esibirsi, accanto all’Orchestra Sinfonica Siciliana, il talentuoso violinista Oleksandr Semchuk: una scintillante carriera concertistica iniziata a soli 8 anni, esibendosi con successo in tutto il mondo sia come solista che in collaborazione con musicisti di fama internazionale. Semchuk, di origini ucraine, risiede da alcuni anni in Italia dove svolge anche un’intensa attività didattica. È stato insignito di numerosi premi (“Laszlo Spezzaferri” – Verona, 2013, “Rinaldo Rossi” – Mantova, 2014) per gli straordinari risultati didattici e per il grande contributo allo sviluppo della scuola violinistica italiana.

Sul podio Eric Lederhandler

A lui è affidato il primo brano in programma, il Concerto in re maggiore op. 35, unico concerto per violino e orchestra del compositore russo. Brano di grande virtuosismo e ricco di inventiva tematica, vedrà sul podio dell’OSS Eric Lederhandler, direttore principale dell’Orchestre Philarmonique Royal de Liège dal gennaio 2020, direttore musicale della Jiangsu Symphony Orchestra (Nanking – Cina) e artista dalla ricca carriera internazionale.

Alla sua bacchetta è affidato il secondo brano, la Sinfonia n. 4 in fa minore op. 36. Diretta trionfalmente da Rubinštein alla prima esecuzione avvenuta a Mosca nel 1878, la quarta sinfonia costituisce la prima opera della cosiddetta Trilogia del destino e si impone immediatamente per la forza drammatica dei suoi temi, che evocano il “fato”, i sentimenti forti e le passioni profonde ad esso legati.

I concerti a Sciacca e a Palermo in piazza Ruggiero Settimo

L’acquisto e/o prenotazione dei biglietti è possibile attraverso le seguenti modalità:

SCIACCA, LUNGOMARE DELLE TERME – sabato 7 agosto – ore 21

INGRESSO GRATUITO. La prenotazione è obbligatoria al seguente link:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-orchestra-sinfonica-siciliana-in-tour-165645868251

PALERMO, P.ZZA RUGGIERO SETTIMO – domenica 8 agosto – ore 21, ingresso a pagamento.

Necessario il green pass

In ottemperanza all’ultimo decreto del Governo (n.105/2021) sulle misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 in vigore dal 6 agosto che impone il possesso del Green Pass durante l’esercizio degli spettacoli all’aperto e al chiuso, si prega il gentile pubblico di presentarsi nel luogo del concerto con un certo anticipo per potere garantire il controllo da parte del personale addetto del possesso della certificazione verde unitamente al documento di riconoscimento in modo da evitare ritardi e assembramenti.