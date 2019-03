Una improvvisa nebbia è calata questa mattina sulle piste dell’aeroporto di Palermo per effetto di un fenomeno meteorologico conosciuto come ‘La Lupa’. il calo della visibilità ha costretto la torre di controllo a chiudere le piste a tratti. Sono sei i voli in arrivo che sono stati dirottati sull’aeroporto di Trapani o su quello di Catania.

Si tratta del volo Ryanair proveniente da Milano Malpensa e che doveva atterrare a Palermo alle 8,15, del Bologna Palermo delle 8,05 e del Pisa Palermo delle 8,00 che sono atterrati a Trapani, del Ryanair proveniente da Atene delle 7,30 e di un altro volo da Malpensa di Air Italy e del volo Lufthansa proveniente da Monaco atterrati a Catania.

Ritardi consistenti per tutti gli altri voli e disagi diffusi per tutta la mattina in attesa che al visibilità torni accettabile per l’operatività completa dell’aeroporto