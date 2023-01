AL CIVICO

Ennesima, brutta storia nel pronto soccorso di un ospedale a Palermo. Questa volta protagonista del fattaccio che è andato in scena ieri al “Civico” è un volto noto, Federico Rasa, il palermitano che nel 2021 ha partecipato alla trasmissione televisiva di Mediaset “Temptation Island”, che non contento del trattamento ricevuto da medici e infermieri ha iniziato a seminare il caos, tirando calci e pugni alle porte del nosocomio.

Il fattaccio

Secondo quanto ricostruito, Rasa (che era già stato curato) era insieme ad altri tre ragazzi che, dopo aver seminato un po’ di caos, sono scappati prima dell’arrivo delle volanti del commissariato Porta Nuova. Il giovane è stato intanto indagato per danneggiamento, in attesa di capire se il personale sanitario e la guardia giurata in servizio al nosocomio decideranno di sporgere denuncia per minacce.

Il parapiglia si è creato nel primo pomeriggio di ieri quando Rasa si è presentato in ospedale accompagnato dai sanitari del 118. Pare per una reazione avversa a qualche trattamento al quale si sarebbe sottoposto recentemente all’estero. Una sorta di reazione allergica di cui avrebbe iniziato a soffrire qualche giorno fa.

Dopo aver superato il triage con il codice verde e fatta la prima visita, Rasa è rimasto per un’oretta su una barella prima di iniziare ad andare in escandescenze davanti a decine di pazienti in attesa, offendendo e minacciando il personale sanitario.

Le indagini

A quel punto Rasa, con gli amici entrati poco dopo a dare manforte, avrebbe “dato spettacolo” all’interno del pronto soccorso, prendendosela con tutti e iniziando a dare calci ad un carrello e una porta rompendo una bacchetta in metallo. Una scena tra l’altro confermata da molti testimoni. A quel punto il personale ha contattato il 112 chiedendo l’intervento delle volanti che hanno ascoltato i testimoni e acquisito le immagini di videosorveglianza. Ancora da identificare gli amici che si sono dileguati.