Le ambizioni della squadra cresciute di gara in gara

Le ambizioni del Palermo di Roberto Stellone, che non aveva iniziato nel migliore dei modi possibili la stagione di serie B 2018-2019, sono cresciute gara dopo gara. Forse la partita che ha fatto da spartiacque è stata proprio quella vinta nei minuti finali contro un Cosenza molto solido e reattivo come quello di Braglia.

Da lì in poi, complice anche il calo di squadre come il Pescara di Giuseppe Pillon, così come l’alternanza di Brescia, Verona, Lecce e Cittadella, nelle prime posizioni, hanno fatto il resto. Il Palermo, che ha chiuso il girone d’andata con una sola sconfitta in trasferta proprio contro il Brescia, ha ceduto qualcosa specialmente nelle gare giocate in casa, con almeno 2-3 partite terminate in pareggio, che al momento avrebbero fatto ancora di più la differenza, visti anche i risultati delle altre big da seguire con il calcio in streaming di questo campionato di B. Tuttavia, la vera avversaria del Palermo, che sogna ad occhi aperti di tornare al più presto in serie A è proprio il Brescia di Eugenio Corini. Una squadra ben assemblata e molto coesa in tutti i reparti, capace di dettare il gioco sia in casa che in trasferta.

Ci sono poi da considerare anche i rendimenti di Lecce, Verona e Pescara, che pur uscendo in parte ridimensionato, ha comunque fatto molto bene, specialmente durante la prima parte del girone d’andata. Si riparte tuttavia con due gare come Palermo-Salernitana e Cremonese-Palermo, precisamente due sfide dove la squadra di Stellone non aveva certo brillato, ottenendo appunto due pareggi consecutivi, che sono poi costati non poco per il proseguo della prima parte del girone d’andata.

La svolta era arrivata proprio con la trasferta di Venezia, per la terza di campionato, con una gara combattuta fino alla fine, colpo su colpo: partita utile per saggiare le ambizioni dei rosanero. Nei momenti meno brillanti però si vede il vero carattere di una squadra che lotta per la promozione. Mentre Pescara e Verona perdevano terreno, Brescia e Palermo diventavano macchine da gol, capaci di macinare gioco e risultati.

Non bisogna però sottovalutare nemmeno il gioco e i risultati del Verona di Fabio Grosso, non a caso la migliore difesa del campionato, dopo il Palermo. In ottica di quote scommessa, la promozione del Palermo è data ora a 1.75, seguita dal Brescia a 6,00, il Verona a 5,50 e ancora il Pescara a 12,00, come potrete facilmente vedere consultando il sito di betting online di Betrally che offre al momento alcune delle migliori quote per le sfide del campionato di serie B.

In ottica di promozione e quote è interessante notare come il Palermo sia passato dalla quota di 2,75 a 1,75 nel corso del girone d’andata, così come il Pescara, era partito molto bene sotto quota 6,00, per poi lentamente salire oltre quota 10,00. Per chi è appassionato di scommesse online sicuramente nulla di nuovo e di sorprendente, visto che il campionato di B, a differenza della serie A, è caratterizzato da maggiore equilibrio e da risultati che possono variare molto, nei frangenti di una stagione lunga e lavorata. Attualmente le squadre più in auge sono queste 3-4 a cui bisogna però considerare anche Lecce, Cittadella e Benevento. Almeno una di queste tre formazioni daranno infatti battaglia fino alla fine per un piazzamento utile in prospettiva dei playoff.