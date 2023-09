Oltre 19.000 calciatori con licenza, 700 squadre e 30 campionati

Oltre 19.000 calciatori con licenza, 700 squadre e 30 campionati tra cui Premier League, la Bundesliga tedesca, la Serie A italiana, la Champions League maschile e femminile, la coppa Libertadores e molto altro. Questi in estrema sintesi i numeri di Ea Sports Fc 24, il nuovo gioco calcistico realizzato da Electronic Arts che debutta oggi. Il “Nuovo Fifa” fa il suo esordio venerdì 29 settembre su Pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Tre tecnologie per Ea Sports Fc 24

Sono tre le tecnologie che alimentano Ea Sports Fc 24 (l’ex serie Fifa, ndr). Il gioco propone una modalità cross-play migliorata per tutte le varianti online. Sono già quasi 7 milioni di giocatori che hanno provato il titolo durante il periodo di accesso anticipato con un aumento di quasi il 25% rispetto alla scorsa edizione. Cross-play per intenderci è la possibilità di giocare online indifferentemente dalla versione del gioco: permette quindi ad utenti Pc di giocare online con quelli PlayStation o Xbox. Tale caratteristica non è supportata su Nintendo Switch.

Il titolo si avvale di tre tecnologie che lavorano insieme per creare un’esperienza autentica e fedele al calcio reale. HyperMotionV che viene descritto dagli sviluppatori come “il più grande balzo in avanti nel realismo”, traduce la fluidità del calcio reale utilizzando i dati volumetrici di oltre 180 partite di alto livello. Ma solo appannaggio delle versioni PlayStation 5, Xbox Series X|S, e Pc del titolo calcistico.

Gli Stili di gioco, ottimizzati dai dati Opta del mondo reale e da quelli provenienti da altre fonti, conferiscono una dimensione senza precedenti agli atleti, andando oltre le valutazioni complessive per evidenziare le abilità in campo che rendono i giocatori speciali.

Il motore Frostbite migliorato perfeziona i dettagli per rendere ogni momento del gioco più simile al calcio.

Ultimate Team anche col calcio femminile

Una delle modalità più attese, come da tradizione, è la Ultimate Team. Quest’anno la grande novità è che anche chi giocherà con le squadre femminili potrà cimentarsi in questa variante che permette di costruire e gestire una squadra dei sogni attraverso l’acquisto virtuale (o reale) di carte-calciatori, ed accessori vari (contratti e così via).

Per la prima volta in assoluto, i giocatori del vostro club possono essere migliorati tramite le Evoluzioni di Ultimate Team, un nuovo modo per costruire la vostra squadra attorno ai giocatori che amate. Scegliete i giocatori che soddisfano i criteri delle evoluzioni e completate una serie di obiettivi per migliorare le loro abilità individuali, i loro stili di gioco e le loro valutazioni complessive.

La modalità carriera

Dalla definizione della filosofia del proprio club come tecnico alla scelta di come giocare in campo come giocatore, Ea Sports Fc 24 si propone un maggiore controllo sulla creazione delle vostre carriere calcistiche nella modalità carriera, oltre alla carriera tecnico e alla carriera giocatore che esistono come esperienze separate.

Nella carriera giocatore è possibile celebrare i propri successi con l’aggiunta del prestigioso Pallone d’oro, un nuovo ambito trofeo per perseguire il meglio di un giocatore. La carriera tecnico introduce un sistema di gestione totale che riunisce due nuovi elementi – la visuale tattica e i preparatori – per coinvolgervi in tutte le principali decisioni del club.

Altre novità

Il titolo vede l’espansione del gioco cross-platform in tutte le modalità multigiocatore online, tra cui Club, Stagione Co-Op, Volta Football (il calcio da strada) e Ultimate Team Co-Op. A partire dalla creazione, nessun club sarà vincolato alla piattaforma del creatore, il che significa che i club pubblici possono essere immediatamente scoperti e raggiunti da giocatori di qualsiasi piattaforma della stessa generazione.

Disponibile anche su Mobile

Il rilascio di Ea Sports Fc 24 coincide con quello della versione mobile presentato anch’esso durante la settimana, in quanto entrambi i titoli gettano le basi della piattaforma Ea Sports Fc per creare e accrescere il fandom calcistico attraverso i videogiochi. Il titolo raggiunge i fan a livello globale attraverso prodotti per console, dispositivi mobile, online ed esports, forte di una storia trentennale nella definizione del calcio interattivo e di un futuro all’insegna dell’inclusività, dell’innovazione e dell’autenticità.

Gli stadi presenti

Premier League

Anfield

Craven Cottage

Elland Road

Emirates Stadium

Etihad Stadium

Goodison Park

Gtech Community Stadium

Kenilworth Road ()novità

King Power Stadium

London Stadium

Molineux Stadium

Old Trafford

Selhurst Park

James’ Park

Mary’s Stadium

Stamford Bridge

The Amex Stadium

The City Ground

Tottenham Hotspur Stadium

Villa Park

Vitality Stadium

English Football League

Bramall Lane

Cardiff City Stadium

Carrow Road

Fratton Park

Kirklees Stadium

Loftus Road

MKM Stadium

Riverside Stadium

Stadium of Light

Stoke City FC Stadium

com Stadium

The Hawthorns

Turf Moor

Vicarage Road

Bundesliga

BayArena

BORUSSIA-PARK

Deutsche Bank Park

Europa-Park Stadion

Mercedes-Benz Arena

MEWA ARENA

Olympiastadion

PreZero Arena

Red Bull Arena (Lipsia)

RheinEnergieStadion

Signal Iduna Park

Stadion An der Alten Försterei

VELTINS-Arena

Volkswagen Arena

Wohninvest Weserstadion

WWK Arena

Bundesliga 2

Düsseldorf-Arena

Heinz von Heiden-Arena

Home Deluxe Arena

Max-Morlock-Stadion

SchücoArena

Volksparkstadion

La Liga

Cívitas METROPOLITANO

Coliseum Alfonso Pérez

Estadio ABANCA-Balaídos

Estadio Benito Villamarín

Estadio de la Cerámica

Estadio de Montilivi

Estadio de Vallecas

Estadio El Sadar

Estadio José Zorrilla

Estadio Mestalla

Estadio San Mamés

Estadio Santiago Bernabéu

Nuevo Mirandilla

Ramón Sánchez-Pizjuán

RCDE Stadium

Reale Arena

Visit Mallorca Estadi

La Liga Smartbank

El Alcoraz

Estadio Ciutat de València

Estadio de Gran Canaria

Estadio de Mendizorroza

Estadio La Rosaleda

Estadio Nuevo Los Cármenes

Municipal de Butarque

Municipal de Ipurua

Women’s Super League

Academy Stadium

Ligue 1

Groupama Stadium

Orange Vélodrome

Parco dei Principi

Serie A

Allianz Stadium

San Siro

Stadio dell’Udinese

Liga Portugal

Estádio do Dragão

Estádio do SL Benfica

Süper Lïg

Atatürk Olimpiyat Stadı

Resto del Mondo

Donbass Arena

Eredivisie

Johan Cruijff ArenA

Philips Stadion

MLS

Banc of California Stadium

BC Place

Dignity Health Sports Park

Lumen Field

Mercedes-Benz Stadium

Providence Park

Red Bull Arena (New Jersey)

MBS Pro League

King Abdullah Sports City

King Fahd Stadium

Nazionali

Wembley Stadium

Liga Profesional de Fútbol

Estadio LDA Ricardo E. Bochini

Estadio Presidente Perón

La Bombonera

I campionati presenti

Premier League (Inghilterra)

EFL Championship (Inghilterra)

EFL League One (Inghilterra)

EFL League Two (Inghilterra)

Bundesliga (Germania)

2. Bundesliga (Germania)

3. Liga (Germania)

LaLiga (Spagna)

Segunda Division (Spagna)

Ligue 1 (Francia)

Ligue 2 (Francia)

Serie A (Italia)

Serie B (Italia)

MLS (Stati Uniti)

Scottish Premiership (Scozia)

Eredivisie (Olanda)

Liga Portugal (Portogallo)

K League (Corea del Sud)

K League 2 (Corea del Sud)

A-League (Australia)

Allsvenskan (Svezia)

Eliteserien (Norvegia)

Bundesliga (Austria)

Super Lig (Turchia)

Ekstraklasa (Polonia)

SSE Airtricity League (Irlanda)

Pro League (Belgio)

Saudi Pro League (Arabia Saudita)

Swiss Super League (Svizzera)

Indian Super League (India)

Chinese Super League (Cina)

Superliga (Argentina)

Liga 1 (Romania)

Squadre Femminili su EA Sports FC 24

Aumenta anche il numero di squadre femminili presenti. Questa la lista composta da oltre 60 club femminili.

Frauen Bundesliga (Germania)

Werder Brema

Duisburg

Essen

Francoforte

Friburgo

Hoffenheim

Colonia

Lipsia

Bayer Leverkusen

Bayern Monaco

Nuremberg

Wolfsburg

Women’s Super League (Inghilterra)

Arsenal

Aston Villa

Brighton

Bristol

Chelsea

Everton

Leicester City

Liverpool

Manchester City

Manchester United

Tottenham

West Ham

Liga F (Spagna)

Athletic Bilbao

Atletico Madrid

Barcellona

Levante

Granada

Madrid CFF

Real Betis

Real Madrid

Real Sociedad

Eibar

Siviglia

Sporting Huelva

Tenerife

Valencia

Villarreal

NWSL (Stati Uniti)

Angel City

Chicago

Gotham

Houston Dash

Kansas City Current

North Carolina Courage

OL Reign

Orlando Pride

Portland Thorns

Racing Louisville

San Diego Wave

Washington

D1 Arkema (Francia)

Bordeaux

Dijon

Fleury

Guingamp

Le Havre

Lille

Lione

Montpellier

Paris FC

Paris Saint-Germain

Reims

Saint-Etienne.