L'avviso della protezione civile regionale

Estate infinita in Sicilia nonostante l’autunno sia praticamente alle porte. Caldo afoso con tanto di bollino giallo a Palermo ed a Catania e rischio incendi alto in tre province caratterizzano la giornata di giovedì 21 settembre.

Lo si legge nell’avviso 221 della Protezione civile regionale sul rischio incendi ed ondate di calore, valido dalla mezzanotte per le successive 24 ore.

Caldo afoso, bollino giallo a Palermo e Catania

La nota mostra come per il primo giorno di autunno le temperature percepite nelle tre città campione siano alte. A Palermo è indicata una massima di 35 gradi, a Catania 37 mentre a Messina ci saranno 32 gradi.

Rischio incendio alto in tre province

Pericolosità alta a massimo livello di attenzione per il rischio incendi a Palermo, Messina e Trapani. Nelle altre sei province dell’isola la pericolosità è media con livello di preallerta arancione. Attenzione quindi in tutta l’isola che nelle settimane scorsa ha subito diversi roghi. Come dimostra la giornata odierna nel Palermitano dove un incendio è divampato a Mezzojuso e le fiamme hanno danneggiato un furgone parcheggiato di una ditta.

Gli altri incendi che hanno impegnato i vigili del fuoco e i forestali a Castiglione di Sicilia, nella zona di Piana Degli Albanesi, nella diga Gaudalami, Santa Cristina Gela, Monreale a Pezzingoli, e Altofonte nelle contrade Miccini e Rebuttone, a Prizzi in contrada Margiotta. Altri roghi a Partinico in contrada Bosco Falconeria e Misilmeri.

Federico Buscemi, meteorologo di 3bmeteo.com, ha parlato di “aria calda di matrice nordafricana richiamata verso la Sicilia”. Questo, secondo le previsioni, porterà domani e venerdì “l’attivazione di venti meridionali con conseguente sensibile aumento delle temperature lungo il versante tirrenico e temperature anche superiori ai 35 gradi su città come Palermo e Messina. Massime prossime ai 35 gradi anche a Catania, mentre ad Agrigento si rimarrà su valori inferiori prossimi ai 30 gradi, ma con un aumento considerevole del disagio dovuto all’afa. Tutto ciò – ha spiegato l’esperto – prima di un possibile peggioramento nel weekend, che potrebbe portare piogge e rovesci sparsi e finalmente anche un calo delle temperature”.