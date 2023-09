Sole, con qualche nuvola, temperature estive ovunque e caldo da bollino giallo a Palermo. Continua l’estate in Sicilia e le condizioni meteo confermano questo trend anche per la giornata di mercoledì 20 settembre.

Pressioni medio-alte interessano l’isola garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione e in rotazione a orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Tornano le ondate di calore, a Palermo bollino giallo

Lunga coda di estate in Sicilia con temperature in aumento. Caldo da bollino giallo a Palermo con una temperatura massima percepita di 35 gradi.

Lo indica l’avviso 210 della protezione civile regionale relativo al rischio incendi ed ondate di calore.

Per oggi, mercoledì 20 settembre, nel capoluogo siciliano è indicato bollino giallo. A Catania ed a Messina non viene segnalato bollino giallo ma le temperature massime percepite saranno ugualmente alte.

Nel capoluogo etneo per mercoledì 20 settembre sono previsti 36. A Messina 34 gradi

Rischio incendi, preallerta arancione

Rimane il livello di preallerta arancione il rischio incendi nell’isola. Pericolosità media ad Enna, Palermo, Ragusa e Trapani. Nelle altre cinque province la pericolosità è indicata ad un livello basso.

Temperature calde

Caldo in Sicilia. Temperature massime tra i 30 ed i 35 gradi Previsti 30 gradi ad Agrigento, 34 a Caltanissetta, 32 a Catania, 31 ad Enna, 32 a Messina, 32 a Palermo, 34 a Ragusa, 34 a Siracusa, 35 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Il tempo tenderà a peggiorare al Nordovest con piogge e locali temporali in spostamento verso il Trivento. Temperature stabili.

Centro: Dopo una mattinata con tante nuvole sulle Tirreniche, peggiorerà in Toscana con temporali, in nottata pure su Umbria e Lazio.

Sud: In questa giornata il cielo si presenterà dapprima parzialmente nuvoloso, poi via via più coperto, ma asciutto, su tutte le regioni.

Giovedì 21 settembre

Un campo di alte pressioni abbraccia la Sicilia garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti moderati dai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno e Canale mosso; Mare di Sicilia poco mosso.

Nord: Il tempo tenderà gradualmente a peggiorare con rovesci e locali temporali su Piemonte, Liguria, Friuli, Alpi e Prealpi, più sole altrove.

Centro: In questa giornata il tempo sarà subito instabile su Toscana, Lazio e Umbria, poi solo in Toscana, soleggiato sul resto delle regioni.

Sud: Alta pressione e quindi la giornata trascorrerà con tante nuvole, anche con qualche piovasco pomeridiano in Campania. Clima caldo.

Venerdì 22 settembre

Nord: Un’intensa perturbazione raggiunge le nostre regioni con piogge e temporali via via più diffusi e forti e possibili ovunque.

Centro: Dopo una mattinata con cielo irregolarmente nuvoloso, entro sera giungeranno temporali su Toscana e Lazio, sempre molte nubi altrove.

Sud: Anticiclone africano sempre presente. La giornata trascorrerà all’insegna di un cielo sereno o al più poco nuvoloso da mattino a sera.